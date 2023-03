Rénovation énergétique : Effy lève 20 millions d’euros auprès de Felix Capital pour accélérer sa croissance

Avec près de 100 000 chantiers par an, un volume d’affaires de plus de 800M€ et plus de 3600 partenaires locaux certifiés à travers la France, Effy s’est imposée comme un acteur de référence des travaux de rénovation énergétique des particuliers.

Depuis 15 ans, son développement s’est fait sur un modèle de croissance rentable et en auto-financement mais la crise énergétique européenne et la recherche d’un mode de vie plus durable et responsable accélèrent fortement la dynamique du secteur. Pour prendre ce tournant stratégique dans les meilleures conditions, Effy annonce aujourd’hui une augmentation de capital de 20 millions d’euros.

Celle-ci a été entièrement souscrite par Felix Capital, une société de capital-risque basée à Londres qui se concentre sur les investissements dans des startups technologiques, principalement en Europe, dans les secteurs de la technologie de l’information, des marketplaces, du software B2B et des services de consommation.

Frédéric Utzmann, fondateur et CEO d’Effy explique : «Suite à la crise énergétique, la rénovation énergétique s’impose comme une priorité dans tous les pays d’Europe. Nous sommes un leader aujourd’hui en France et nous avons de grandes ambitions de croissance, en France et demain en Europe. Le moment est venu pour nous d’accueillir notre premier partenaire stratégique et financier, Felix Capital nous a semblé le meilleur choix pour Effy, compte tenu en particulier de son expertise dans la tech, la growth et l’international».

La rencontre de deux visions complémentaires

Effy a été convaincu par l’ADN « consumer tech » et l’expertise dans le domaine des marketplaces de Felix Capital. Basé à Londres, Felix Capital a levé plus de 1,2 milliard de dollars depuis sa création en 2015, avec des investissements en Europe et en Amérique du Nord, tels que Farfetch, Mirakl, Peloton, Oatly, Travelperk, Moonbug, Yfood, Peppy Health, Unmind. La France est historiquement leur premier marché d’investissement (AMI, Heetch, Leocare, PerfectStay, Sorare, Ledger etc..).

« Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir participer à l’aventure Effy, commente Frédéric Court, co-fondateur de Felix Capital. Il y a un match évident avec notre thèse d’investissement dans le « sustainable lifestyle » et la culture Felix mais aussi une ambition commune de bâtir un géant européen dans le secteur du climateTech. La qualité de l’équipe, l’excellence opérationnelle historique, la profondeur du marché, mais aussi l’impact très positif d’Effy sur l’emploi et l’écosystème local dans le domaine de la rénovation énergétique ont été des facteurs déterminants dans notre décision d’investissement. »

Répondre aux objectifs ambitieux de la France

La France a fixé des objectifs ambitieux à long terme dans le domaine de la rénovation énergétique, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de lutter contre le changement climatique et d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. C’est en pionnier qu’Effy a découvert en 2008 ce marché et identifié son potentiel. Il concerne aujourd’hui des millions de français qui veulent améliorer leur pouvoir d’achat et leur confort. L’année dernière les sites internet d’Effy en français ont ainsi été visités 18 millions de fois.

Dans un secteur où habituellement un chantier sur deux se termine mal, les 300 collaborateurs d’Effy œuvrent chaque jour pour proposer une expérience client moderne et digitale. Celle-ci est reconnue en 2022 par un excellent Net Promoter Score de ses clients de 57 et un indice de satisfaction de 4,8/5 sur les 16 000 notations attribuées à ses artisans partenaires collectées l’année dernière.

Effy œuvre au quotidien à la lutte contre le changement climatique et a ainsi permis de faire économiser plus d’1,3 Millions de tonnes de CO2 en 2022 . De plus, Effy est activement engagée contre la précarité énergétique, 33% des travaux réalisés en 2022 bénéficient à des ménages très modestes.

Source : Effy