Rénovation énergétique : Airbnb renouvelle son plan d’accompagnement des hôtes qui veulent lancer des travaux

En octobre 2022, Airbnb s’est associé à Effy, spécialisé dans les travaux de rénovation énergétique, pour soutenir les hôtes français dans leurs démarches de rénovation énergétique. En moins de trois mois, plus de 5000 hôtes ont bénéficié de ce plan hébergement durable pour les travaux de rénovation énergétique de leurs logements. 200 travaux ont déjà été engagés en moins de trois mois.

Près de 40% d’économies sur le coût des travaux de rénovation

En moyenne, les hôtes bénéficiaires du plan hébergement durable ont économisé près de 40% du montant total de leurs travaux notamment grâce au soutien financier d’Airbnb et à l’accompagnement d’Effy pour obtenir les différentes aides existantes (notamment MaPrimeRenov‘ et le Certificat d’économies d’énergie).

“Je pensais depuis longtemps à remplacer ma vieille chaudière au fioul de ma maison par une pompe à chaleur plus performante et économique, mais j’hésitais devant le coût des travaux et la complexité des démarches pour obtenir les aides auxquelles j’aurais pu être éligible. L’offre d’Airbnb avec Effy a vraiment été le déclencheur pour me lancer. Finalement j’ai pu économiser près de la moitié du coût d’installation, et je peux commencer à faire des économies sur ma consommation d’énergie, tout en ayant un meilleur confort de chauffage au quotidien ”, explique Bertrand, hôte sur Airbnb près de Nantes.

Un dispositif prolongé en 2023

Devant le succès de l’initiative et forts des enseignements de ce premier pilote, Airbnb et Effy ont décidé de poursuivre le plan hébergement en 2023. Plusieurs améliorations ont été apportées afin de permettre à un plus grand nombre d’hôtes de bénéficier partout en France d’une aide financière et d’un accompagnement adapté à leur projet de rénovation.

Le dispositif hébergement durable permet désormais d’effectuer tout type de travaux de rénovation énergétique – de l’installation de panneaux solaires, à la mise en place de poêles à granulés ou encore à l’isolation des murs par l’intérieur – partout en France.

Les hôtes pourront également réaliser un bilan énergétique gratuit et en ligne sur le site d’Effy. Un audit énergétique en présentiel est également proposé aux hôtes souhaitant se lancer dans une rénovation globale.

“Notre plan hébergement durable est le coup de pouce qui encourage les hôtes à faire le premier pas dans la rénovation de leur bien, afin de faire des économies d’énergie sur le long terme, tout en améliorant l’impact environnemental de leur logement. L’accompagnement que nous offrons avec Effy permet de proposer des solutions de rénovation énergétique pour tous, allant de petites améliorations à des rénovations globales, et ce partout en France. Nous espérons que les hôtes seront nombreux à se saisir de ce dispositif ! “, commente Bertrand Burdet, directeur général adjoint d’Airbnb en France.

“Nous sommes ravis de renouveler le partenariat avec Airbnb en 2023. Fort du succès de l’année dernière, nous avons à cœur de continuer à accompagner toujours plus d’hôtes Airbnb dans leurs travaux de rénovation énergétique”, précise Audrey Zermati directrice de la stratégie et des relations externes d’Effy.

Dès aujourd’hui, les hôtes intéressés sont invités à remplir un questionnaire, afin d’obtenir une première estimation du montant des travaux et des aides auxquelles ils ont éventuellement droit. lls seront ensuite contactés par téléphone par un conseiller Effy afin d’évoquer plus en détail leur projet, les offres disponibles et les aides auxquelles ils pourraient être éligibles. Cette démarche est gratuite.

Les hôtes se verront proposer deux options par Effy. Ils pourront être accompagnés tout au long du projet, du lancement à sa réalisation. A l’image du dispositif lancé l’année dernière, Effy réalise une visite technique et se charge, avec l’aide d’artisans partenaires certifiés, des travaux de rénovation énergétique convenus, suite à la signature d’un devis. L’aide financière exceptionnelle d’Airbnb*** ainsi que les aides auxquelles les hôtes pourraient être éligibles sont automatiquement déduites de la facture des travaux.

Ils pourront faire appel aux artisans de leur choix. Suite à l’entretien téléphonique, à l’estimation des aides auxquelles les hôtes pourraient être éligibles, et à la validation du projet par un conseiller Effy, l’hôte fait réaliser les travaux par l’artisan de son choix. Effy l’accompagne dans l’obtention des aides publiques existantes. Il bénéficie de l’aide financière d’Airbnb et des aides publiques une fois les travaux réalisés.

Ce plan s’inscrit dans la continuité des actions qu’Airbnb mène depuis plusieurs années en faveur du développement d’une offre durable sur la plateforme, à l’image du Fonds Montagne durable lancé avec Essentiem et du guide pour des séjours plus respectueux de l’environnement, créé en collaboration avec l’ADEME.