By Blue Real Estate, une team eXp France

L’agence immobilière By Blue Real Estate et ses 50 conseillers immobiliers viennent de rejoindre l’aventure eXp France en tant que team.

Ce concept, développé et lancé courant 2022 par eXp, permet à des structures de rejoindre eXp France en conservant leur identité propre et en bénéficiant de la marque, des outils, du réseau et du support d’eXp.

Cette association entre les agences et eXp leur permet de conserver une indépendance, tout en étant affiliées au réseau eXp. Elles bénéficient également du partage des revenus propre à eXp, du système d’actionnariat unique développé par eXp et du réseau largement implanté à l’international. Dans une région très tournée vers l’extérieur comme l’est la Côte d’Azur, ce dernier paramètre prend tout son sens pour By Blue Real Estate et sa branche d’immobilier Haut-de-gamme Luxury By Blue.

« Une opportunité unique pour gagner en efficacité »

« Depuis la création de By Blue Real Estate, je me suis appliqué à créer une structure innovante et dynamique. Le COVID et l’évolution très rapide du monde de la vente de biens immobiliers en France m’ont amené à réfléchir quant à l’évolution de mon entreprise, notamment d’un point de vue technologique« , explique Andy Pratt. Fondateur et Directeur Général de By Blue Real Estate depuis 2011.

Et de poursuivre : » eXp, par son modèle, est unique et à la pointe de l’innovation. Son modèle basé sur le Cloud et sa technologie de réalité virtuelle immersive vont nous permettre d’être plus efficaces. Ensuite, la structure de commissions plus généreuse et le partage des revenus vont également nous permettre une grande flexibilité et une plus grande motivation pour développer notre réseau … tout en gardant une identité qui a fait notre force jusque-là ! Grâce à eXp, c’est un accès à une collaboration mondiale qui nous est ouvert. »

« Les Teams, une relation gagnant-gagnant pour l’agence immobilière, ses conseillers et eXp

« Nous avons un modèle digital, mais la dimension humaine est très importante pour nous. Intégrer une Team de la valeur de By Blue Real Estate montre nos ambitions sur le marché. Nous sommes jeunes en France mais en pleine croissance« , ajoute Samuel Caux.

« Le concept des Teams est novateur, il permet à des structures de tailles déjà importantes de nous rejoindre, précise le Directeur Général d’eXp France. Dans un monde qui change à toute vitesse, ce rapprochement permet aux agences et conseillers de bénéficier de l’ensemble de nos outils, de se projeter personnellement dans le futur grâce à notre ambitieux système d’actionnariat et de bénéficier de liberté pour développer son propre réseau. C’est une relation gagnant-gagnant que nous sommes heureux de développer. Pour eXp, l’équipe s’agrandit et du côté de l’agence, c’est un réseau mondial de 87 000 agents répartis dans 24 pays qui est désormais accessible ! »