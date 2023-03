Immobilier neuf : Le promoteur immobilier PERSPECTIVE HABITAT rejoint Groupe ALSEI

PERSPECTIVE HABITAT est une entreprise de promotion immobilière résidentielle basée à Paris (16ème) qui réalise des logements en Île-de-France. La société dispose d’un portefeuille représentant plus de 3 000 logements, dont plus de 500 seront mis en chantier dès cette année. Les immeubles développés sont destinés à la vente à propriétaire occupant, mais également à être exploités en résidences gérées, seniors ou étudiantes.

PERSPECTIVE HABITAT a été créée en 2008 par Frank Picard et François-Xavier Roth, anciens cadres chez European Homes. L’entreprise bénéficie d’une excellente réputation et notoriété qui se traduisent dans la qualité de ses programmes et par l’état d’esprit partenarial avec les collectivités locales.

PERSPECTIVE HABITAT poursuivra son développement sous sa marque propre

PERSPECTIVE HABITAT sera rattachée au pôle résidentiel du Groupe dirigé par Cyril Ferrette depuis février 2022. Ce rapprochement permettra d’accélérer le développement de nouvelles opérations hybrides dont les équipes de Groupe ALSEI se sont fait une spécialité : allier les différents usages dans les immeubles pour rapprocher emploi et habitat, services et qualité de vie tout en favorisant les mobilités douces.

Groupe ALSEI, auquel le fonds d’investissement BC Partners European Real Estate I Fund est associé depuis 2021, complète ainsi très efficacement ses compétences pour renforcer sa présence sur l’ensemble des segments de l’immobilier : résidentiel, tertiaire, logistique, activités et services.

Une vision commune du logement

« Très vite, il nous est apparu que nous avions avec les dirigeants de PERSPECTIVE HABITAT une vision commune du logement et de l’avenir de notre métier. Concevoir des nouveaux lieux de vie est à la fois passionnant et stimulant, mais il ne faut pas oublier que cela nous engage vis-à-vis de la Ville et de ses acteurs. Le faire avec Frank, François-Xavier et leur équipe qui partagent notre culture et notre philosophie sera enthousiasmant», indique Jean‑Christophe Courné‑Noléo, Président fondateur de Groupe ALSEI.

Frank Picard précise de son côté qu’il a choisi Groupe ALSEI pour la qualité du projet entrepreneurial et la poursuite de ce qu’il a entrepris. « Nous sommes impatients d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire de PERSPECTIVE HABITAT et de le faire avec les équipes de Groupe ALSEI. Nos échanges lors de la conclusion de cette opération ont démontré une réelle complémentarité entre nos métiers et nos équipes. »