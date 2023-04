Portugal: des mesures adoptées pour lutter contre la crise du logement

Le gouvernement portugais a adopté jeudi un train de mesures qui prévoit notamment la fin des « visas dorés » pour des riches investisseurs étrangers, afin de faire face à la crise du logement et de freiner la spéculation immobilière.

« Le droit au logement est absolument essentiel … et mon devoir est que ce droit soit garanti« , a déclaré le Premier ministre socialiste Antonio Costa, à l’issue d’un conseil des ministres.

Ce plan pour le logement, présenté en février par M. Costa, se trouvait en consultation publique avant son adoption jeudi en conseil des ministres.

L’une de ses mesures phare concerne la fin des visas dorés, des permis de séjour accordés à des riches investisseurs étrangers, déjà annoncée il y a un mois.

« Rien ne justifie le régime spécial des visas dorés« , a rappelé M. Costa, estimant qu’ils ont eu un impact économique limité.

En un peu plus de dix ans, le Portugal a capté près de 6,8 milliards d’euros en échange de quelque 11.758 permis de résidence accordés à des candidats prêts à débourser au moins 500.000 euros pour un achat immobilier, investir au moins un million d’euros ou créer dix emplois.

Le Portugal octroie ces autorisations de résidence depuis fin 2012, quand il se trouvait sous perfusion financière de l’Union européenne et recherchait des capitaux étrangers.

Le plan pour le logement, qui va être soumis au Parlement où les socialistes disposent d’une majorité absolue, prévoit également des avantages fiscaux pour les propriétaires acceptant de placer des locations saisonnières sur le marché résidentiel et une fiscalité favorable pour le marché locatif de longue durée.

Une loi pour la location obligatoire d’appartements vacants depuis plus de deux ans

Les annonces du gouvernement comprennent aussi d’autres mesures plus controversées telles que la location obligatoire d’appartements vacants depuis plus de deux ans dans les régions les plus peuplées ou encore la possibilité pour les municipalités des grandes villes de décider ou pas d’octroyer de nouvelles licences selon les besoins en matière de logement résidentiel.

Des dizaines de personnes ont manifesté jeudi après-midi dans plusieurs villes du pays contre les mesures visant les locations saisonnières touristiques.

« Cela va conduire de nombreuses familles au chômage« , s’était inquiété le maire de Lisbonne Carlos Moedas qui s’est joint aux manifestants dans la capitale portugaise.