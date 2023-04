Immobilier: Le centre commercial parisien Italie Deux racheté par la foncière du groupe Ikea

Le centre commercial parisien Italie Deux, ainsi qu’une extension et des bureaux voisins, ont été rachetés par Ingka Centres, une entité d’Ingka Group qui est la maison mère de la plupart des magasins Ikea dans le monde, selon un communiqué lundi.

« Ingka Centres, qui fait partie du groupe Ingka, a annoncé aujourd’hui l’acquisition (d’Italie Deux, ndlr) ainsi que la récente extension ItaliK et le complexe de bureaux voisin Apollo », dit le groupe dans un communiqué, précisant que « ces trois centres fusionneront » pour devenir un « point de rencontre urbain ».

Les contours financiers de l’opération n’ont pas été précisés par Ingka Centres, mais la société foncière britannique Hammerson a de son côté annoncé lundi la vente de ses parts représentant 25% du capital d’Italie Deux, ainsi que l’ensemble de l’extension Italik, contre 164 millions d’euros.

En juillet 2019, Hammerson avait vendu les trois quarts du capital du centre commercial pour 476 millions d’euros au fonds immobilier de l’assureur français Axa, Axa IM – Real assets.

Contactée par l’AFP, cette dernière entité a confirmé avoir « vendu les parts gérées pour le compte » de ses clients mais refusé de communiquer sur le prix de vente.

18.000 mètres carré d’espaces de bureaux sur 9 niveaux

Ingka Centres précise que le complexe de bureaux Apollo, « une fois rénové, offrira environ 18.000 mètres carré d’espaces de bureaux ultra-modernes répartis sur neuf niveaux, avec des espaces gastronomiques en plein air et sur les toits, ainsi que des espaces sociaux, des terrasses et même des zones d’agriculture urbaine qui devraient subvenir aux besoins des cafétérias et restaurants ».

L’entité indique qu’il s’agit de sa quatrième acquisition de « point de rencontre urbain », après Livat Hammersmith dans le centre de Londres, « qui a récemment fêté son premier anniversaire », ainsi que Toronto et San Francisco.

Ingka Centres « continue également de développer de nouveaux points de rencontre plus importants sur des marchés tels que l’Inde et la Chine, en adaptant son approche aux besoins des pays ».