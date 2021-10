UNIO : Le nouveau réseau immobilier de luxe parisien

Il y a un petit nouveau dans le paysage de l’immobilier de luxe parisien : Unio, la marque commune des agences immobilières Junot, Marc Foujols, Groupe Mobilis et Varenne.

UNIO, la marque des agences Junot, Marc Foujols, Groupe Mobilis et Varenne

Le marché résidentiel de luxe à Paris est en croissance continue… Dans ce contexte, les agences immobilières Junot, Marc Foujols, Groupe Mobilis et Varenne unissent leurs forces et lancent une marque commune, UNIO.

UNIO donne ainsi aux acheteurs un accès exclusif au plus grand nombre d’appartements et maisons haut de gamme à vendre à Paris (plus de 800 mandats à date), dans un cadre garantissant qualité des services et transparence.

Il permet parallèlement aux vendeurs d’accéder à un fichier de plus de 100 000 acheteurs, et ce avec un seul mandat, et tout en assurant la confidentialité requise dans ce marché.

UNIO a vocation à grandir en accueillant de nouveaux acteurs au sein du groupement.

« Le lancement de la marque commune UNIO intervient dans un marché de rentrée résilient et dynamique. L’immobilier résidentiel confirme son attractivité comme valeur refuge, pour y vivre ou pour investir. Le marché français de l’immobilier doit avancer vers plus de transparence, plus de collaboration entre professionnels, pour améliorer l’expérience des vendeurs et acheteurs de biens immobiliers», déclarent les différents représentants de UNIO : Sébastien Kuperfis, Directeur de Junot, Marc Foujols, Directeur de Marc Foujols, Léonard Cesari, Directeur associé du Groupe Mobilis et Hugues de La Morandière, Directeur Général de Varenne.