Pros de l’immo : Comment détecter les faux dossiers de location ?

Chaque année à cette période, les agences immobilières se préparent à la saison locative, qui est particulièrement animée en raison des nombreux déménagements étudiants. Cependant, dans un marché immobilier tendu, certains locataires peuvent recourir à de faux documents pour augmenter leurs chances de trouver un logement. Cette situation peut engendrer une charge opérationnelle supplémentaire pour les équipes de l’agence, qui doivent effectuer des vérifications plus poussées.

Pour éviter aux agents immobiliers d’être victimes de ce type de fraude, Garantme, spécialiste de la gestion locative, livre ses conseils pour traiter efficacement les dossiers reçus afin de détecter les faux documents.

Utiliser une solution tech adéquate

L’adoption de la technologie KYC (Know Your Customer) par les agences immobilières pourrait marquer un tournant majeur dans l’industrie. Bien connue dans le secteur bancaire, cette solution permet de vérifier l’identité des locataires et de valider l’authenticité de leurs pièces justificatives en quelques instants.

Selon une étude récente publiée par l’agence en ligne Imodirect, pas moins de 20% des dossiers présentés par les candidats à la location en région parisienne sont frauduleux. En province, ce sont 10% des candidats qui falsifient leurs documents pour tenter de décrocher un logement.

Cette technologie est donc plus qu’un simple outil, mais un vrai atout. Grâce à elle, les dossiers déposés par les (futurs) locataires peuvent être examinés avec rapidité et exactitude, accélérant ainsi la délivrance des agréments de garantie locative, qu’ils soient en GLI ou en Caution. La mise en location est ainsi plus rapide et plus efficace.

Se conformer simplement

Le marché mondial de la technologie KYC devrait atteindre 18,6 milliards de dollars d’ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé de 15,6 % entre 2021 et 2026. En tant qu’acteurs du marché immobilier, les agences doivent se conformer aux lois et réglementations en vigueur, y compris celles relatives à la vérification de l’identité des clients.

En 2023, les avancées technologiques en matière de KYC devraient permettre aux agences immobilières d’aller encore plus loin dans la vérification de l’identité de leurs clients, en utilisant notamment l’intelligence artificielle pour renforcer la conformité et la traçabilité du processus. La technologie d’identification KYC contribue à renforcer la confiance que peuvent avoir les clients envers les agences immobilières et à renforcer la sécurité du marché immobilier dans son ensemble.

Adopter les bons réflexes

La vérification des dossiers locatifs est un processus chronophage pour les agents immobiliers puisqu’ils peuvent passer jusqu’à 30 minutes par dossier. La digitalisation des processus métiers réglementaires est donc essentielle pour effectuer des vérifications d’identité et de document, passant de plusieurs heures à quelques minutes.

Les dernières études menées par KPMG démontrent que celui-ci est réduit de 70%. Gagner du temps permet de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. La technologie permet de valider la conformité des documents qui constituent un dossier locatif.

Même s’il faut utiliser la technologie KYC, elle reste chère. Il est donc préférable de passer par un partenaire de confiance qui permet son utilisation au plus grand nombre. En utilisant le KYC, les agences immobilières louent plus rapidement et donc augmentent leur chiffre d’affaires et leur rentabilité ! La technologie KYC n’est pas encore largement adoptée par les agences immobilières en raison de son coût considéré comme élevé pour certaines entreprises plus particulièrement.

Il est donc nécessaire de rendre le KYC plus accessible afin de sécuriser les dossiers. Bien que l’investissement de départ soit important pour la plupart des agences, il peut être rapidement rentabilisé en permettant aux agents de gagner du temps pour se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Source : Garantme