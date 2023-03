Location : Des propriétaires victimes d’impayés mais réfractaires à la GLI

Plus de la moitié des propriétaires bailleurs ont déclaré avoir subi des impayés ou retards de paiement et, pourtant, ces derniers sont encore peu nombreux à souscrire une Garantie des Loyers Impayés.

Alors que le marché de la location immobilière se tend sous le triple effet des hausses d’impayés, de l’inflation et de la pression croissante sur les propriétaires (encadrement des loyers, rénovation énergétique, permis de louer), la proptech Cautioneo (Groupe Odealim) révèle ce jour les chiffres d’une enquête, menée avec son partenaire Rentila, sur ce qui semble freiner les propriétaires à louer leur logement et à s’assurer contre le risque d’impayé. Des freins que Cautioneo entend lever en cassant les codes de la Garantie des Loyers Impayés avec une toute nouvelle assurance 100% digitale dédiée aux propriétaires bailleurs indépendants.

Soucieux de comprendre leurs motivations en matière de protection de leur investissement locatif, Cautioneo, garant nouvelle génération, et Rentila, éditeur d’un logiciel de gestion locative en mode SaaS pour les particuliers bailleurs, ont interrogé 4 793 propriétaires de leurs communautés respectives.

54% des propriétaires bailleurs ont subi des impayés

Plus de la moitié des sondés (54%) ont alors déclaré avoir subi des impayés ou retards de paiement de loyers, dont 97% ont nécessité plus de 2 mois pour être réglés (48% plus de 12 mois). Du côté des dégradations dans les biens, le constat n’est guère mieux puisque 45% des propriétaires disent y avoir été confrontés et avoir dû attendre 4 mois ou plus dans 48% des cas pour voir la situation régularisée.

La recherche du bon locataire : une source de stress

Interrogés sur ces mauvaises expériences, on comprend que « les litiges avec le locataire », « les dégradations ou pannes » et « la recherche et le choix du bon locataire » soient logiquement les principales sources de stress pour plus de 4 bailleurs sur 5 (respectivement 39,8%, 23,6% et 18,1%), devant « la comptabilité et les impôts » (15,3%).

Pourtant, malgré un contexte inflationniste qui peut légitimement nourrir et justifier les craintes des propriétaires, ces derniers sont encore peu nombreux à souscrire une Garantie des Loyers Impayés (GLI).

D’où vient ce désamour pour la GLI

Ce désamour de la GLI s’explique sans doute par des attentes trop longtemps insatisfaites par ce type d’assurance, si l’on en croit les réponses des propriétaires interrogés sur les critères leur semblant importants s’ils devaient souscrire une assurance de loyers impayés.

La validation du dossier locataire avant la souscription (44%), prérequis essentiel dont l’approche incomplète a trop souvent laissé la porte ouverte à la découverte de faux documents ou à des interprétations du dossier lors de litiges à résoudre ; la gestion des sinistres (71%) dont l’efficacité perçue n’a pu que pâtir des délais de carence de 3 mois pratiqués jusqu’ici par les assureurs dans le cadre de contrats GLI.

Une assurance repensée pour tordre le cou aux idées reçues

Afin de répondre de façon optimale à ce besoin de réassurance des bailleurs, la start-up lilloise Cautioneo, filiale du groupe Odealim, a mis à contribution ses clients propriétaires dans le but de concevoir avec eux une solution de Garantie de Loyers Impayés inédite, 100% digitale, pour aider les propriétaires bailleurs indépendants (PBI) à sécuriser leurs revenus locatifs et ainsi soutenir le marché de la location.

Cette nouvelle offre GLI, lancée avec le soutien de partenaires de choix, met au service des propriétaires bailleurs indépendants un parcours digitalisé de bout en bout avec l’ambition de réactualiser un produit méconnu et de le démocratiser grâce à des modalités de souscription et de gestion des sinistres entièrement repensées.

Ainsi, grâce à Cautioneo, dorénavant les PBI bénéficieront systématiquement d’un contrôle de la conformité des dossiers de leurs locataires, d’une prise en charge des procédures juridiques en cas d’incident et d’une indemnisation sous un mois, faisant tomber aux oubliettes les historiques délais de carence de trois mois ; et ce pour une cotisation équivalant à seulement 2,75% du loyer charges comprises.

De quoi conquérir le cœur des bailleurs !

« Encore trop peu de bailleurs indépendants recourent à la Garantie de Loyers Impayés, alors même que cette assurance est le remède à leurs principales sources de stress et leur meilleure protection pour une somme modique. Une seule explication à cela : le produit tel qu’il existait depuis des années ne répondait pas à leur besoin. Les résultats de cette enquête réalisée conjointement avec Rentila nous a confirmé l’idée que l’on se faisait des attentes des bailleurs quant à ce produit malaimé, à savoir un service efficace. Le produit était à réinventer. Nous nous sommes donc attachés à concevoir le produit idéal en supprimant tous les irritants, avec le concours de nos propres clients. Désormais, avec Cautioneo les bailleurs vont aimer la Garantie de Loyers Impayés », déclare Julien Chenet, CEO cofondateur de Cautioneo.

Source : Cautioneo