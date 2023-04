Pros de l’immo : Le CFA Guy Hoquet, l’une des solutions pour intégrer une agence

150 élèves sont attendus sur les campus de Paris, Bordeaux et Lyon à la rentrée de septembre 2023. À l’issue de ce cursus, les étudiants seront titulaires d’un BTS professions immobilières, soit un BAC+2, et auront intégré les clés du monde professionnel.

Le réseau Guy Hoquet l’Immobilier a créé en 2022 un Centre de Formation en Apprentissage (CFA) pour les métiers de l’immobilier à destination des jeunes qui souhaitent se former sur ces métiers. En effet, la formation est l’un des piliers majeurs du projet d’entreprise « GHénérations », initié par le réseau pour élever l’immobilier dans la société. En 2023 et pour la deuxième année consécutive, le CFA Guy Hoquet peut accueillir jusqu’à 150 élèves dans ses écoles de Paris, Lyon et Bordeaux pour les préparer à l’obtention d’un BTS professions immobilières.

Avec le CFA, Guy Hoquet s’engage à former la prochaine génération de professionnels de l’immobilier. C’est une véritable opportunité pour les étudiants qui veulent apprendre tout en acquérant une expérience terrain significative. Pour les agents immobiliers, c’est la possibilité d’intégrer des personnes qualifiées qui suivent une formation sur mesure, d’ouvrir des perspectives de recrutement et de valoriser l’image de l’agence.

« J’ai la conviction profonde qu’une société s’élève par la formation de ses hommes et de ses femmes. L’alternance, c’est une chance pour les étudiants mais aussi pour l’entreprise : les jeunes qui intègrent le CFA Guy Hoquet font preuve d’une grande motivation et d’une forte envie de réussir. Quelle meilleure façon de performer que de former et d’intégrer des talents aussi engagés ? Nous voulons permettre à un maximum de jeunes d’accéder à des métiers durables, dans un secteur en perpétuelle évolution. L’immobilier est un formidable ascenseur social, au sein duquel le réseau Guy Hoquet est un acteur engagé », se réjouit Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

L’alternance : une formation idéale pour rapprocher le savoir du savoir-faire

Travailler en alternance dans une agence immobilière offre de nombreux avantages pour les étudiants qui souhaitent se former à ces métiers, grâce au BTS professions immobilières du CFA Guy Hoquet. Pour eux, c’est la possibilité de mettre en pratique les connaissances acquises en cours dans une entreprise réelle, pour bénéficier d’une expérience professionnelle significative. Ils bénéficient d’une formation approfondie, qui leur permet de développer leurs compétences professionnelles et de se familiariser avec les pratiques courantes du secteur. Ils ont souvent l’opportunité d’être embauchés dans la structure dans laquelle ils ont travaillé pendant leur alternance : des perspectives de carrière intéressantes après l’obtention de leur diplôme.

Bien entendu, les élèves sont rémunérés pour leur travail, ce qui contribue à subvenir à leurs besoins financiers tout en poursuivant leurs études.

« Le CFA Guy Hoquet, c’est la promesse de trouver sa voie sur un marché porteur et en constante évolution, et de vivre une aventure humaine au sein d’une entreprise membre d’un réseau national connu et reconnu », ajoute Séverine Amate, porte-parole de Guy Hoquet l’Immobilier.

Un cursus de formation ouvert à toutes et tous

Les élèves du CFA Guy Hoquet peuvent travailler dans les agences du réseau, et dans celles de tout autre réseau, comme avec des agents immobiliers indépendants. Dans tous les cas, travailler en alternance dans une agence immobilière leur permettra de rencontrer des professionnels de l’immobilier, de développer leur réseau professionnel pour préparer la suite de leur carrière, et de se faire connaître dans le secteur.

« Le CFA Guy Hoquet est une formation dans laquelle l’entreprise et l’école TALIS ont mis en commun leurs talents et leurs savoirs pour accompagner au mieux les étudiants vers la réussite. Cette première session se compose d’une promotion de futurs agents immobiliers de qualité. La rentrée 2023 bénéficiera de quelques nouveautés, liées aux retours d’expérience de nos alternants et de leurs attentes : la promotion qui suivra en sera 100% bénéficiaire », précise Yves Hinnekint, président de TALIS Education Group.

Pour les élèves, l’accès au programme de formation est facilité. En effet, il n’existe qu’une seule condition pour candidater dans une école CFA Guy Hoquet : être titulaire du baccalauréat. Quant aux dirigeants d’agences, ils peuvent bien entendu sélectionner les étudiants qui leur semblent les plus à même de s’intégrer dans leur équipe.

« Un an après, je tire un bilan très positif sur le partenariat Guy Hoquet – Pigier Paris & Lyon ! Les deux groupes partagent une valeur commune : former les talents de demain. C’est autour de cet engagement que nous avons mis en place une classe de BTS Professions Immobilières dédiée aux agences du bassin Francilien et rhônalpin. Un projet ambitieux et couronné de succès avec deux premières classes d’apprenants en contrat d’apprentissage sur les métiers de la transaction ou la gestion locative. Une communication fluide, une proximité avec les agences et les alternants nous ont permis d’impulser une dynamique positive dès la rentrée », ajoute Florian Chillet, directeur adjoint du campus de Lyon.

Intégrer des talents formés aux pratiques et à la culture de l’entreprise : un gain de temps et d’argent !

Du point de vue du dirigeant d’agence, accueillir un étudiant en alternance dans son équipe offre aussi de nombreux avantages. Les élèves du CFA Guy Hoquet apportent des compétences et des connaissances récentes dans l’entreprise.

Ils peuvent être formés aux pratiques et aux processus de l’entreprise pour favoriser leur intégration dans l’équipe et devenir une source potentielle de recrutement pour l’agence. Parmi les professionnels qui interviennent auprès des étudiants, Guy Hoquet met à disposition des écoles ses propres formateurs : la garantie d’un transfert de connaissances totalement opérationnel.

Précisons que les agences immobilières qui choisissent d’accueillir un étudiant en alternance bénéficient de subventions et d’aides financières, ce qui permet de minimiser les coûts pour le franchisé ou l’agent indépendant.

Enfin, les entreprises qui accueillent des étudiants en alternance sont des organisations qui s’engagent à former la prochaine génération de professionnels : une image positive pour la notoriété et la réputation de l’agence.

« L’apprentissage permet aux agents immobiliers de partager leur expertise et leur passion pour le métier avec une personne en début de parcours. Travailler avec un apprenti intégré au CFA Guy Hoquet, c’est s’appuyer sur une personne qui a soif d’apprendre et qui est formée aux métiers de l’immobilier. C’est aussi l’opportunité de le ou la faire grandir au sein de la structure par la suite », ajoute Charlotte Vuillaume, directrice de la formation du réseau Guy Hoquet l’Immobilier.

150 élèves sont attendus sur les campus de Paris, Bordeaux et Lyon à la rentrée de septembre 2023, pour une formation théorique de 800 heures réparties sur 2 jours d’école par semaine et complétées par 3 jours par semaine en agence immobilière. À l’issue de ce cursus, les étudiants seront titulaires d’un BTS professions immobilières, soit un BAC+2, et auront intégré les clés du monde professionnel.