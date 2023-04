Sequens prévoit une montée en puissance de la réhabilitation thermique de son parc en 2023

Malgré un contexte économique et géopolitique difficile, impactant durablement l’ensemble du secteur de l’immobilier, Seqens a tenu ses objectifs de production 2022. Le travail continu des équipes sur le terrain et les liens de confiance tissés avec les élus locaux ont ainsi permis de délivrer 3 530 agréments (2 609 sociaux pour Seqens et Seqens Solidarités/921 intermédiaires).

2022, au rendez-vous de ses objectifs ambitieux de production

Cette offre répond de manière équilibrée aux besoins des franciliens avec 20% de PLAI, 23% de PLUS, 31% de PLS. Cette diversité est complétée par une offre de logements intermédiaires (26% de LLI) et d’accession sociale à la propriété notamment grâce à l’action de son Office de Foncier Solidaire (OFS). Ainsi, en 2022, 503 logements ont été vendus, dont 321 à l’unité, ce qui permet à Seqens de rester le premier bailleur du Groupe Action Logement en matière de vente HLM aux particuliers.

Au regard de la crise du mal logement que traverse notre pays, principalement dans les zones dites tendues, l’ambition forte de production de logements sociaux est maintenue pour 2023. Les objectifs restent donc élevés avec 3 500 logements agréés (3 100 familiaux et 400 spécifiques pour Seqens Solidarités) avec 800 millions d’euros de budget d’investissement et 330 ventes à l’unité.

2023, montée en puissance de la réhabilitation thermique

L’explosion des coûts de l’énergie, l’urgence climatique et les évolutions règlementaires ont conduit en effet le Groupe à déployer un plan stratégique de patrimoine et de réhabilitation thermique d’une ampleur inédite, qui a vocation à monter en puissance dans les prochaines années. Le nombre de logements réhabilités entre 2021 et 2022 a déjà doublé.

Ainsi, après avoir réalisé un audit performance de la totalité de son parc, Seqens a investi dès 2022, 160 millions permettant la rénovation de 3 560 logements. En 2023, pas moins de 4000 logements seront à leur tour rénovés pour une enveloppe de 200 millions d’euros. Concrètement les 4200 logements classés F et G seront traités avant 2025, les C d’ici 2030 dans le cadre d’une enveloppe budgétaire évaluée à hauteur de 154 millions d’euros. Objectif à terme : éradiquer toutes les étiquettes D, E, F et G d’ici 2030, en avance sur le délai règlementaire, fixé à 2034.

« Notre boussole au quotidien, dans toutes nos activités, c’est l’expérience client et la satisfaction des locataires. C’est elle qui guide nos actions et notre stratégie de groupe que ce soit en matière de rénovation thermique, de réduction des coûts énergétiques, d’innovation technique mais aussi sociale. Donner à chacun sa chance en innovant pour l’habitat est notre raison d’être, le fondement de notre action et le sens de nos missions », précise Jérôme Bédier, Président de Seqens.

L’innovation, levier des politiques durables et environnementales : économie circulaire, décarbonation et biodiversité

Les moyens déployés sont à la hauteur des objectifs environnementaux, ambitieux et innovants. Tous visent à améliorer le cadre de vie des locataires qui aspirent, à juste titre, à vivre dans un logement durable, économe en énergie, aux abords d’espaces verts. Tout d’abord, afin de réduire l’impact environnemental de ses chantiers, SEQENS s’engage dans une démarche ambitieuse d’économie circulaire et de valorisation des ressources issues des chantiers de déconstruction de son patrimoine. Aux côtés du « Booster du réemploi », l’ensemble des collaborateurs sont mobilisés à chaque étape des projets de rénovation et réhabilitation. Ensuite, en lien avec les communes, Seqens engage des travaux de raccordement de ses résidences à des réseaux de chaleur fonctionnant avec des énergies renouvelables. En 2023, plus de 2000 logements seront concernés, pour un investissement de 3 millions. Chaque réhabilitation est l’occasion de remplacer les productions gaz et envisager le raccordement des bâtiments à des réseaux de chaleur à énergie renouvelable, créer des nouveaux réseaux de géothermie, mettre en place des systèmes de pompes à chaleur etc.

Ouvrir les résidences sur la ville et créer des espaces verts

Enfin, Seqens réalise des travaux lourds de résidentialisation, en complément des projets de réhabilitation de son parc. Ils visent à récréer des espaces verts, ouvrir les résidences sur la ville, offrir aux résidents des services en matière de mobilités douces ou encore de recyclage des déchets.

« Nous nous inscrivons pleinement dans la feuille de route ambitieuse d’Action Logement et prenons toute notre part en Ile-de-France pour lutter contre le mal logement et permettre aux salariés en zones tendues de se loger au plus près de leur lieu de travail. La rénovation de notre parc immobilier est indispensable pour améliorer le confort de nos locataires dans leur logement, leur permettre de maitriser leur facture énergétique et ainsi préserver leur pouvoir d’achat. C’est une priorité dans un contexte économique difficile », indique Stéphane Dauphin, Directeur général de Seqens.

Source : Sequens