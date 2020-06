Avec 37,5 millions d’unités le parc de logement Français est l’un des plus élevé d’Europe

Plus de propriétaires en Europe du Sud En Europe, les taux de propriétaires s’échelonnaient entre 38 % (Suisse) et 76 % (Espagne). On constate d’une manière générale que les taux de propriétaires sont plus élevés en Europe du Sud qu’en Europe du Nord. Parmi les plus grands pays, le Royaume-Uni et la France se distinguent par un parc social important. L’autriche championne des logements vacants Là encore, de très fortes disparités sont observées. Alors que le parc autrichien compte plus de 15% de logements vacants, le Royaume-Uni en compte quant à lui moins de 1%. La France, avec 8,4% de logements vacants, se situe dans la moyenne des pays européens sélectionnés. Les Français de plus en plus endettés L’endettement des ménages français plus faible que leurs voisins est en augmentation. En France, les ménages sont en moyenne moins endettés que les autres ménages européens, mais cet endettement français augmente, passant de 80% en 2009 à 96% en 2018, alors qu’il stagne ou baisse dans les autres grands pays européens.