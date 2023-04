Qualité de vie au travail : Valoris Real Estate élue 2e entreprise où il fait bon vivre en France

Le Palmarès Best Workplaces de Great Place To Work® constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de vie au travail d’une entreprise.

Une entreprise où il fait bon vivre

« Nous avons toujours imaginé notre projet comme une aventure humaine et collective. Nous voulons que nos collaborateurs se sentent au bureau comme à la maison et s’épanouissent professionnellement et personnellement», indique Juliette Caudard, la présidente de Valoris Real Estate, cabinet de conseil spécialisé en immobilier d’entreprise.

En effet, les nouveaux bureaux de Valoris ont été imaginés selon le concept Work, Live & Play. Ces bureaux de 600 m² sont composés à 50% d’espaces de travail et à 50% de lieux de vie. Ils disposent ainsi d’une salle de réception, de plusieurs salles de réunion connectées, d’open-spaces utilisés en flexoffice, de phone box, d’une salle de TV immersive, d’une salle de sport, d’une salle de sieste, d’une cuisine entièrement équipée, et d’une terrasse.

Une entreprise qui booste la productivité grâce à un environnement propice au bien être

Les collaborateurs bénéficient en outre d’un coah sportif et de cours de yoga. Ces nouveaux bureaux illustrent parfaitement la nouvelle tendance du wellworking : concept visant à booster la productivité des salariés grâce à un environnement de travail propice au bien être. Dans un objectif de satisfaction client et de professionnalisme, l’atout de Valoris se caractérise dans l’empathie managériale et commerciale. Juliette Caudard ajoute « Au delà des talents, nous recrutons des personnalités et nous faisons de ces différences notre force.»

Source : Valoris Real Estate