Pour la deuxième fois, Nexity est classée au Palmarès Best Workplaces France 2023 dans la catégorie des entreprises de plus de 2 500 salariés !

Le Palmarès Best Workplaces de Great Place To Work® est le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de vie au travail d’une entreprise. Il distingue les meilleures organisations ayant obtenu le label

Great Place To Work® au cours de l’année. Nexity a reçu cette certification en septembre 2022, avec plus de 70% réponses positives à l’enquête Trust Index©.

Pour figurer au Palmarès, une entreprise doit :

Être certifiée, avec 65% minimum de réponses positives à l’enquête Trust Index©.

Compléter le Culture Audit©, dossier évaluant les pratiques managériales autour de 5

thématiques principales : confiance, développement du potentiel des collaborateurs,

valeurs, efficacité du leadership, innovation.

Nexity, employeur de préférence

En septembre 2022, les résultats de l’enquête Great Place to Work® positionnaient Nexity comme

un « employeur de préférence » pour ses collaborateurs, avec notamment :

Pour près de 9 collaborateurs sur 10, Nexity est une entreprise inclusive qui traite équitablement ses collaborateurs, quels que soient leurs âges, éventuels handicaps, origines ethniques ou orientations sexuelles.

Plus de 7 collaborateurs sur 10 expriment leur fierté de travailler chez Nexity, apprécient la contribution citoyenne de Nexity et considèrent que leur activité professionnelle au sein du Groupe a du sens et est plus qu’un emploi.

« L’engagement collaborateurs, c’est le socle de Nexity, si important que nous en avons fait un pilier de notre plan stratégique, Imagine 2026. Pour offrir un haut niveau de satisfaction à nos clients, nous sommes convaincus qu’il faut porter la même attention à nos collaborateurs. C’est pour cela que nous nous engageons pour une meilleure qualité de vie au travail. Pour renforcer le bien-être, nous déployons avec les managers un accompagnement au quotidien de l’ensemble des collaborateurs en lien avec les équipes Ressources Humaines. Au nom du Groupe, je suis très fière que Nexity soit une nouvelle fois une entreprise #BestWorkplaces23 », se félicite Véronique Bédague, Présidente Directrice Générale de Nexity.