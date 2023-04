Pros de l’immo : Topizy, service d’urgence de dépannage par abonnement, s’adresse désormais également à vous

Start-up à l’origine du premier service d’abonnement dans le secteur du dépannage d’urgence, Topizy s’adresse désormais également aux professionnels de l’immobilier. La jeune pousse facilite ainsi le quotidien des bailleurs publics ou privés, promoteurs et agents immobiliers, administrateurs de biens, en couvrant tous types d’interventions d’urgence (plomberie, électricité, serrurerie, chauffage…).

Elle vient d’ailleurs de signer deux premiers partenariats avec Arthurimmo.com et FNAIM Côte d’Azur.

« Il était logique que nous nous adressions également aux professionnels de l’immobilier. L’accueil est d’ailleurs très encourageant car ils comprennent rapidement l’intérêt de s’adresser à un tiers de confiance pour la gestion de ces situations délicates. D’ailleurs, nous sommes déjà en discussion avec d’autres réseaux de professionnels et indépendants qui voient dans notre solution une vraie réponse à leurs enjeux quotidiens », explique David Maman, CEO de Topizy.

Avec Topizy, gérer des biens locatifs devient plus simple

Les professionnels peuvent désormais simplifier leur quotidien tout en délivrant un service complémentaire à leurs clients locataires.

Pour les premiers intéressés, Topizy représente un gain de temps dans la gestion des sinistres : ils n’ont plus à chercher une entreprise de confiance disponible à la dernière minute, en cas de sinistre et peuvent suivre, via l’espace professionnel, l’avancée des interventions. Topizy permet des économies réelles : ils n’ont plus de risques de mauvaises surprises sur le prix des interventions, qui se font sans frais supplémentaires de déplacement ou de mains d’œuvre. Topizy est un atout pour fidéliser leur clientèle : si certains proposent et refacturent le service Topizy, d’autres choisissent même de l’offrir à leurs propriétaires bailleur, une manière de se démarquer en proposant un service de qualité, économique, réactif et utile.

Les professionnels peuvent proposer trois types d’abonnements à leurs locataires :

URGENCE, pour 10,50 €/mois : il concerne les dépannages d’urgences en matière de plomberie, de chauffage, d’électricité, de serrurerie et de vitrerie.

ELECTRO, pour 13,10 €/mois : il concerne le dépannage et/ou la réparation des appareils électroniques, de l’électroménager au numérique, une solution particulièrement pratique dans le cas de locations meublées.

MAX, pour 22,70 €/mois, qui combine les deux premières formules d’abonnement.

ArthurImmo.com et FNAIM Côte d’Azur : premiers réseaux à se fier à Topizy

Parmi les premiers acteurs à faire confiance à Topizy, on trouve deux références de l’immobilier, connues de tous : ArthurImmo.com et FNAIM Côte d’Azur. Cela représente environ un millier d’agences en France.

Il n’a pas fallu longtemps à ces acteurs pour comprendre l’impact de Topizy sur le quotidien de leurs agents. Si ces situations d’urgence sont délicates à gérer pour les locataires, elles sont aussi sources de stress, de perte de temps et d’argent pour les gestionnaires de ces biens.

Le président d’Arthurimmo.com, Sébastien Brisé, l’explique très bien : « La prise en charge et le suivi des dépannages d’urgence, dans le cadre de la gestion locative par nos agences immobilières, est souvent problématique. La disponibilité et la qualité des prestataires est aléatoire et les coûts d’intervention souvent non maîtrisés. Grâce à Topizy, nous offrons à la fois à nos clients propriétaires, une gestion des coûts maîtrisée et à nos clients locataires un service de dépannage d’urgence disponible 24h/24 et 7j/7. Une vraie solution innovante qui devrait devenir rapidement incontournable dans nos métiers d’agent immobilier et administrateur de biens. ».

Source : Topizy