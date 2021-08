Jérémy Simonin (FairFair) : Évitez Google pour vos dépannages d’urgence

Etat d'urgence et Coronavirus : Paris, Lyon, Marseille, Toulouse... tout savoir pour être à la maison à l'heure du couvre-feu

Mon Podcast Immo reçoit Jérémy Simonin, Fondateur de FairFair, au micro de Fred Haffner.

Enfermé dehors ? Une fuite à réparer d’urgence ? Plutôt que d’appeler le premier artisan présent sur un moteur de recherche… et d’en payer le prix en vous mordant les doigts, vous pouvez faire appel à des plateformes spécialisées, comme FairFair, qui vous propose des prix et des services garantis, comme l’explique Jérémy Simonin, son fondateur.

Mon Podcast Immo : Vous vous occupez particulièrement des travaux d’urgence, expliquez-nous …

Jérémy Simonin : Depuis 6 ans nous avons créé sur ce business notre fer de lance, puisque le marché du dépannage d’urgence était totalement déstructuré. On avait aucune idée de savoir comment trouver un artisan dans l’urgence, à quel prix on allait payer notre facture et dans quel délai il allait intervenir.

Mon Podcast Immo : Comment fonctionne votre offre ?

Jérémy Simonin : Nous avons créé un réseau d’artisans qui s’engage à respecter des tarifs, des délais d’intervention, à jour de leurs obligations sociales et fiscales et assurantielles.

Nous encadrons tout le périmètre qui est aujourd’hui très inflationniste. En effet, nous nous sommes rendu compte que lorsque l’on est bloqué devant sa porte d’entrée, dans l’urgence, on ne sait pas à qui faire appel, on appelle généralement les premières pages de Google. Ces personnes beaucoup d’argent sur du Google Adwords ce qui se fait ressentir dans leurs factures.

Mon Podcast Immo : Les professionnels avec qui vous travaillez s’engagent-ils à intervenir rapidement ?

Jérémy Simonin : Nous intervenons sur toute la France 7j/7, 24h/24 et sous moins de 3h. On ne peut pas se permettre de laisser une personne bloquée devant sa porte ou bloquée à l’extérieur de chez elle avec le feu des pâtes qui est allumé ou une fuite d’eau par exemple.

Nous intervenons dans les grandes agglomérations comme dans les petites villes et dans l’urgence.

Aujourd’hui, nous avons 7000 artisans qui couvrent la totalité du territoire national. Nous avons commencé à créer notre réseau grâce à nos partenaires assurance avec qui nous travaillons depuis 6 ans.

Mon Podcast Immo : FairFair existe depuis 6 ans mais vous venez de créer l’option FairFair assistimmo, en quoi cela consiste ?

Jérémy Simonin : Grâce aux outils que nous avons créé sur le dépannage d’urgence, nous sommes désormais capables de fournir des devis.

Nous travaillons avec des agents immobiliers, à partir du moment où le locataire s’en va il y a toujours des travaux à réaliser, refaire la peinture, rénover la cuisine… À ce moment, nous proposons des devis à nos partenaires qui sont encadrés sur nos barèmes et nous effectuons un suivi de chaque étape de l’intervention.

Nous encadrons notre réseau avec nos instruments numériques, notre application, jusqu’à la satisfaction client. À ce titre, nous proposons une garantie 0 litige, 0 malfaçon.

Pour le moment nous n’avons pas la garantie sur le temps de livraison, mais nous n’avons jamais dépassé ce temps, il n’y a jamais eu de souci avec ce service.

Mon Podcast Immo : Si je déménage et que je veux refaire l’appartement, puis-j vous contacter ?

Jérémy Simonin : Bien-sûr, Nous nous adressons aux particuliers comme aux professionnels ! Nos experts métiers viennent chez vous et prennent le chantier de A à Z et qui l’encadrent avec l’artisan.

