Immobilier : Meilleurs Agents fait évoluer sa méthode d’estimation immobilière pour plus de précision

Grâce à la construction de nouveaux indices, Meilleurs Agents affine la granularité de son analyse afin d’offrir une estimation immobilière plus fiable et plus étendue sur le marché.

Grâce à la construction de nouveaux indices, Meilleurs Agents révèle le prix des logements (appartement et maison) et leur évolution dans l’ensemble du territoire, notamment dans les 36 000 communes de France métropolitaine.

Cette avancée scientifique permet, entre autres, d’éclairer aujourd’hui spécifiquement la dynamique particulière qu’a connu le marché des maisons ces 3 dernières années en Bretagne.

Plus de granularité pour plus de précision dans l’estimation

Depuis sa création en 2008, Meilleurs Agents n’a eu de cesse de vouloir éclairer les Français sur le marché immobilier. Depuis début avril, Meilleurs Agents décrypte désormais, grâce à la construction de nouveaux indices, la réalité immobilière de chaque territoire, qu’il s’agisse des 36 000 communes de France ou même des quartiers des 50 plus grandes villes.

Un nouveau découpage permet de donner des évolutions des prix au plus proche des dynamiques locales

Si la valorisation et la combinaison de chacune des caractéristiques d’un bien restent des partis pris dans l’estimation, Meilleurs Agents redessine le territoire national avec une stratégie de regroupement des villes proches géographiquement et similaires en termes de profil socio-économique. Ce nouveau découpage permet de donner des évolutions des prix au plus proche des dynamiques locales, mais avec toujours suffisamment de données pour avoir l’assurance de résultats statistiquement significatifs.

Jusqu’ici pour la ville de Saint-Médard-en-Jalles située en Gironde, par exemple, seules les données lissées du département dans son ensemble étaient disponibles. En regroupant les différentes villes de la seconde couronne bordelaise, Meilleurs Agents est désormais capable de distinguer la dynamique des prix de cette ville de celles de Bordeaux, Pessac ou Libourne.

« Meilleurs Agents s’est notamment construit grâce à la robustesse et à l’éthique de nos données. Si nous délivrons une estimation toutes les huit secondes sur notre site, c’est parce que nous proposons aujourd’hui l’estimation la plus fiable du marché. Dans un contexte de baisse généralisée des prix de l’immobilier et de durcissement des conditions d’accès au crédit, le déploiement de ces nouveaux indices permet à chaque Français de prendre les meilleures décisions immobilières”, déclare Thomas Lefebvre, Directeur Scientifique de Meilleurs Agents.

Un marché immobilier porté depuis trois ans par les maisons… surtout bretonnes !

Ces nouveaux indices concernent aussi bien les appartements que les maisons. Cette vision plus fine du marché, pour chaque type de biens, permet aujourd’hui de souligner l’engouement pour les maisons partout en France, mais surtout en Bretagne.

“Le besoin d’espace et de nature qui a ressurgi avec la crise Covid a poussé bon nombre d’habitants de grandes métropoles à acheter une maison en Bretagne. Le niveau des prix des maisons, encore abordables pour les citadins, le développement des lignes TGV et sa proximité avec l’océan font de la Bretagne une zone très attractive pour de nombreux Français”, explique Thomas Lefebvre.