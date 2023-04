Rénovation immobilière de l’armée: 1,4 milliard d’euros de travaux, selon Eiffage

La concession pour la gestion du parc de logements des armées, attribuée en février 2022 à la coentreprise Nové détenue à 50% par Eiffage, « va générer entre 2023 et 2030 près de 1,4 milliard d’euros en rénovation de logements et en construction de logements neufs sur l’ensemble du territoire français« , a déclaré Benoit de Ruffray, PDG du groupe Eiffage aux actionnaires.

« Ceci est de bonne augure à un moment où la construction de logement neufs est en panne » a-t-il relevé.

En février 2022, Eiffage et le groupe immobilier Arcade-VYV ont remporté le premier contrat de concession accordé en France pour la gestion externalisée d’un parc de logements domaniaux sur le territoire métropolitain pour une durée de 35 ans. Un contrat de plus de 7 milliards d’euros au total.

Au terme du contrat, 15.000 logements seront rénovés ou construits pour les personnels du ministère des armées et leurs familles.

Nové est chargé de l’amélioration de la performance énergétique de près de 8.000 logements et de la construction neuve d’environ 3.000 logements répartis sur 55 sites.

Près de 4.000 autres logements, actuellement gérés par d’autres prestataires, doivent être progressivement intégrés au cours de la durée du contrat au sein du parc et être eux aussi rénovés.

Nové sera aussi chargé de la gestion des appartements rénovés ou construits.

Un emprunt de 1,3 milliard d’euros

Le financement du programme de rénovation est en partie assuré par des fonds propres apportés par les actionnaires de Nové et à 49% par un emprunt de 1,3 milliard d’euros souscrit par Nové auprès de la Banque Européenne d’Investissement (pour 474 millions d’euros), de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (100 millions d’euros) et d’un pool de dix banques commerciales (Auxifip, BBVA, BNP Paribas, Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF, CaixaBank, Credit Agricole CIB, LB Saar, NordDeutsche LB, KfW IPEX-Bank, et Société Générale).

A fin 2020, le parc immobilier du ministère des Armées était composé de 10.700 logements dont l’Etat est propriétaire, 20.800 logements réservés auprès de bailleurs et environ 3.300 logements pris à bail auprès de propriétaires privés, selon le ministère.