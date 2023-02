Rénovation immobilière: une « fiche d’identité » des bâtiments désormais disponible

Après trois années de travail et la mobilisation d’une centaine d’experts, le CSTB, qui travaillait dans le cadre du programme « Profeel » réunissant des acteurs de la construction, dévoile officiellement sa « base de données nationale des bâtiments », dite « BDND ».

Qualifiée de « vision haute définition » du parc immobilier existant, elle est destinée à répondre aux « grands enjeux de décarbonation et de gestion des risques naturels » dans le secteur du bâtiment, deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France.

Grâce à un algorithme, la base de données établit, pour chaque bâtiment construit en France métropolitaine, soit 38 millions de logements et près d’1 milliard de m2 de locaux tertiaires, une « fiche d’identité » regroupant plus de 250 informations. Cette base sera actualisée chaque année pour suivre l’évolution du parc.

Parmi les informations à disposition, on compte l’année de construction, le nombre de logements et de mètres carrés ainsi que la morphologie ou les équipements du bâtiment, les matériaux utilisés pour la construction, mais aussi le type de chauffage, l’estimation de la classe énergétique et l’empreinte carbone.

Pour constituer cette base, des experts ont agrégé et croisé les données d’une trentaine de bases issues d’organismes publics, puis utilisé les outils du traitement massif de données et de l’intelligence artificielle pour combler les informations manquantes.

Deux nouvelles plates-formes

L’objectif affiché est de mieux connaître l’état du parc existant afin d’identifier les plus gros gisements d’économies d’énergie et de permettre aux pouvoirs publics, collectivités, mais aussi bailleurs sociaux ou foncières, de choisir la stratégie de rénovation la plus efficace possible.

Trois niveaux d’accès aux données ont été définis, le premier étant la « BDNB open » qui regroupe toutes les données publiques libres d’accès, tandis que les deux autres sont à diffusion plus restreinte en raison de la confidentialité de certaines données.

Deux plates-formes utilisant cette base (« go-renove-particuliers » et « go-renove-bailleurs« ) ont été mises en ligne et deux autres doivent suivre, dont une à destination des collectivités locales.

Selon le CSTB, qui a élaboré une « feuille de route de décarbonation du secteur », une rénovation globale de 20% des logements, en particulier les plus énergivores construits après guerre, permettrait d’économiser 50% du CO2 émis.