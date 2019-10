Laurent Sabouret : « IMOP, l’agence immobilière digitale à 3 900 euros d’honoraires ! »

Conversation de Salon entre Laurent Sabouret, fondateur d’IMOP, l’agence immobilière qui promet de vendre votre bien pour 3900 euros et Ariane Artinian au Salon de l’immobilier et de l’investissement.

Allier tous les services d’une agence immobilière, la proximité et le suivi des dossiers mais uniquement sur Internet et des honoraires de 3900 euros, c’est ce que propose l’agence immobilière en ligne imop.fr, agence immobilière en ligne. Son fondateur Laurent Sabouret en discute avec Ariane Artinian. Extraits choisis.

De « vrais » professionnels qui restent au service du client

« Avec Imop, une vraie personne viendra faire l’estimation, s’occupera des photos, nous ne sommes pas une agence 100% digitale, nous sommes plutôt une agence hybride, nous avons gardé beaucoup d’humain dans ce qu’on fait , l’idée est de combiner le meilleur du digital, en gardant le côté service et proximité ».

Des prix bas et travaillés

« Aujourd’hui avec notre forfait à 3900 euros nous sommes très peu chers, nous sommes même quasiment les moins chers à Paris. Nos coûts sont très serrés car on veut proposer le prix le plus abordable possible à nos utilisateurs. Tout est une question de juste prix, celui pour le client et celui pour l’agence ».

Changer les tâches de l’agent immobilier

« L’idée n’est pas seulement de changer le métier d’agent immobilier, c’est juste de les faire travailler autrement, avec de nouveaux outils, de leur enlever des tâches rébarbatives, d’alléger la partie prospection, pour qu’ils se concentrent sur la partie vente et accompagnement de leurs clients ».