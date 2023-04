Agence immobilière : Citya immobilier fait ses premiers pas à l’Ile Maurice

Citya Immobilier continue son développement à l’international. Et s’implante à l’Ile Maurice via deux agences immobilières Citya Iliad Immobilier.

Citya Immobilier, l’enseigne française présidée par Philippe Briand, et Iliad Immobilier, dirigée par Yves-Robert et Sébastien Lamusse, ont récemment annoncé leur partenariat stratégique à l’Ile Maurice. Le rapprochement est le fruit de la rencontre d’ambitions complémentaires.

D’un coté, celle de Philippe Briand, président fondateur de Citya Immobilier qui cherche à étendre son influence au-delà de l’Hexagone. De l’autre, celle de Yves-Robert et de Sébastien Lamusse, respectivement président et directeur général de d’Iliad Immobilier qui souhaitent renforcer leur présence sur le marché mauricien.

Citya Iliad Immobilier, un partenariat stratégique à l’Ile Maurice

Depuis plus de 15 ans, Citya Immobilier est déjà un acteur majeur dans les Mascareignes, avec quatre agences à La Réunion (Saint Gilles, Sainte Suzanne, Saint Denis et Saint Pierre). La marque possède également de prestigieuses références dans son portefeuille syndic mauricien, notamment le Club Med et les villas du Domaine de Belle Rivière à Bel Ombre.

De son côté, Iliad Immobilier, qui compte deux agences à La Pointe aux Canonniers et à Phoenix, cherchait à s’associer à un acteur de référence dans le secteur immobilier. Les deux entreprises partagent des valeurs humaines et des engagements en termes de qualité de service, de proximité clients, d’écoute et de transparence.

Le partenariat a donné naissance à Citya Iliad Immobilier, une nouvelle entité dirigée par Yves-Robert et Sébastien Lamusse, qui continueront à piloter les deux agences immobilières. Philippe Briand s’est dit très reconnaissant envers les dirigeants d’Iliad Immobilier pour leur engagement dans cette alliance.

Une ambition, consolider la position sur le marché immobilier de l’île Maurice

La combinaison de l’expertise locale des équipes de Citya Iliad et de la capacité d’innovation de Citya Immobilier en matière de processus et d’outils métiers offre un formidable potentiel de développement sur le marché mauricien. Les clients de ces deux acteurs peuvent désormais bénéficier d’une offre élargie et de services de qualité en toute sérénité, pour leurs logements, leur patrimoine et leurs projets immobiliers.

Pour marquer le début de cette nouvelle aventure, Citya Iliad Immobilier a lancé sa première campagne de communication, qui est déjà visible sur les 20 écrans publicitaires de l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam. Cette initiative souligne l’ambition des deux partenaires de consolider leur position sur le marché immobilier mauricien et de répondre aux attentes de leurs clients en matière de service, d’innovation et de proximité.