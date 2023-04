Immobilier : Quelles sont les rues les plus chères de France ?

Sans surprise c’est à Paris que l’on trouve les rues les plus chères de France. Le Quai des Orfèvres prend ainsi la tête, suivi de près par la Rue de Furstemberg et la Rue Guynemer !

À l’occasion du printemps de l’immobilier, période propice aux déménagements et traditionnellement porteuse en nombre de ventes, Meilleurs Agents a cherché à savoir quelles sont les rues les plus chères dans les 30 plus grandes villes françaises.

Au coeur de Paris, l’ultra luxe immobilier

Parmi les trente plus grandes villes de France, c’est au cœur du centre historique parisien que l’on retrouve les rues les plus chères. Dans le 1er arrondissement, le mythique Quai des Orfèvre prend ainsi la tête du classement (23 002€/m²). S’en suivent trois célèbres adresses du 6e arrondissement : la rue de Furstemberg (22 582€/m²), la rue Guynemer (22 483€m²) et la place Saint-Sulpice (21 982€/m²). Enfin, dans le 8e arrondissement, l’avenue Montaigne prend la cinquième position (21 786€/m².).

“Si le prix moyen a baissé de près de -4% en 1 an à Paris pour atteindre 10 177€/m² en ce début de printemps, les arrondissements les plus centraux sont toujours prisés, à l’instar du 6ème arrondissement où le prix moyen s’élève toujours au-delà de 15 000€/m². Ces quartiers sont protégés d’une part par l’intérêt de la clientèle internationale, mais aussi par leurs prestations exceptionnelles tels que l’hyper proximité avec le Jardin du Luxembourg pour la Rue Guynemer ”, analyse Thomas Lefebvre, Directeur scientifique chez Meilleurs Agents.

PACA : la région la plus select ?

Portée par les performances des villes telles que Nice, Aix-en-Provence et Marseille, la région PACA se démarque dans le classement des rues les plus chères de France :

À Nice, alors que le prix moyen s’élève à 5 163 €/m², certaines rues affichent des prix encore plus élevés que la moyenne parisienne. Ainsi, dans le quartier résidentiel haut de gamme de Cimiez, l’avenue Jean Lorrain présente un prix au mètre carré à 10 692€, et l’avenue Germaine à 10 248€ ;

La rue la plus chère d’Aix-en-Provence est l’avenue Giuseppe Verdi qui culmine à 8 351€/m², surpassant de +56% la moyenne locale (5 333 €/m²);

À Marseille, c’est le 7ème arrondissement qui présente les prix les plus élevés : l’avenue maréchal Lyautey culmine à 7 380€/m², juste devant l’Avenue Talabot (7 359€/m²) et la Rue de Garde Freinet (7 259€/m²).

Lyon et Bordeaux : des centres historiques prisés

Dans les autres grandes villes de France, c’est sans surprise dans les quartiers historiques et centraux que l’on retrouve les rues les plus chères.

Ainsi, à Lyon, c’est la rue Gasparin, sur la presqu’île du 2e arrondissement, qui présente les prix les plus élevés à 7 134€/m², soit 40% de plus que la moyenne lyonnaise (5 162€m²). Un constat similaire pour la ville de Bordeaux, où le prix s’élève à 4 865 €/m², et où la rue Mably dans l’hyper-centre surperforme à 7 085€/m² !

Les principaux enseignements de l’étude

Le cœur historique parisien abrite à lui seul les 5 rues les plus chères des 30 plus grandes villes de France, avec des prix qui s’élèvent au-dessus de 20 000€/m². Le Quai des Orfèvres (23 002€/m²) prend ainsi la tête des rues les plus chères de Paris, suivi de près par la Rue de Furstemberg (22 582€/m²) et la Rue Guynemer (22 483€/m²) ;

Après la capitale, Nice est la ville où l’on retrouve les rues avec les prix les plus élevés des 30 plus grandes métropoles de France. Deux de ses rues se distinguent en dépassant le seuil symbolique des 10 000€/m² : l’avenue Jean Lorrain (10 692€/m²) et l’avenue Germaine (10 248€/m²) ;

Toujours dans la région PACA, l’avenue Verdi (8 351€/m²) est la plus chère d’Aix-en-Provence, dépassant l’avenue Maréchal Lyautey (7 380€/m²), qui est la rue où les prix sont les plus élevés pour la ville de Marseille

Source : Meilleurs Agents