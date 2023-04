Impôt : La location meublée longue durée est-elle plus avantageuse que la location touristique ?

Il sera bientôt temps de déclarer ses revenus locatifs ? Alors, location meublée longue durée vs la location touristique, qui est la plus avantageuse fiscalement ?

Alors que de nouvelles réglementations fiscales* ont été annoncées pour la location meublée touristique, la location meublée traditionnelle longue durée est épargnée et reste plus avantageuse.

Les propriétaires de biens en location meublée traditionnelle ont jusqu’au mois de mai pour choisir le régime fiscal le plus intéressant pour déclarer leurs revenus. Voici quelques conseils de Lodgis, spécialiste de la location meublée traditionnelle en France.

La location meublée traditionnelle plus intéressante que la location touristique

« Depuis plusieurs années, la location meublée touristique est l’objet de reproches : augmentation des prix de l’immobilier, appauvrissement de l’offre locative traditionnelle, concurrence déloyale des hôtels, nuisances, gentrification, etc. Pour éviter certaines dérives et rééquilibrer le marché, la location meublée touristique fait l’objet de nombreuses mesures depuis quelques années », rappelle Alexis Alban, directeur général adjoint de Lodgis. A contrario, la location meublée traditionnelle longue durée connaît un succès croissant, aussi bien du côté des locataires que des propriétaires. En effet, c’est un investissement locatif peu risqué : il s’agit d’une location de date à date, souvent pour une clientèle internationale, au fort pouvoir d’achat, qui vient avec un projet et un budget défini. La demande est très forte car elle répond à un vrai besoin de logement, à une tendance sociétale, les impayés de loyers sont plus rares, les biens sont globalement en meilleur état avec des travaux plus rares. De plus, sans bénéficier des mêmes incitations fiscales que la location touristique, la location meublée traditionnelle est fiscalement très intéressante pour les bailleurs : à minima un abattement de 50% avec le régime micro-BIC, voire pas d’impôts du tout pendant plusieurs années avec le régime réel ».

Pas de changement de fiscalité pour la location meublée traditionnelle longue durée

Les propriétaires de biens en location meublée traditionnelle pourront déclarer leurs revenus comme les années précédentes :

étape 1 : déclarer son activité de loueur en meublé non professionnel (LMNP) via le guichet unique numérique

: déclarer son activité de loueur en meublé non professionnel (LMNP) via le guichet unique numérique étape 2 : choisir le bon régime fiscal (régime réel ou Micro-BIC)

: choisir le bon régime fiscal (régime réel ou Micro-BIC) étape 3 : déclarer ses revenus locatifs

*La proposition de loi déposée début février prévoit : la suppression du régime micro-BIC pour tous les meublés de tourisme, à l’exception des meublés labellisés Gîtes de France ; l’enregistrement obligatoire des meublés de tourisme étendu à toute la France ; la possibilité pour les propriétaires de louer leur résidence principale 60 jours par an uniquement, contre 120 jours aujourd’hui.