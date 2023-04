En tant qu’agent immobilier, la fiabilité de votre système informatique est cruciale pour assurer un service efficace à vos clients. Les clients d’OVH ou de Google Cloud en ont récemment fait les frais. Malheureusement, des problèmes techniques peuvent survenir, tels qu’un incident avec votre prestataire SaaS ou un incident dans le data center de votre prestataire, ce qui peut vous obliger à suspendre temporairement vos services.

Déterminer l’étendue du problème

La première chose à faire est de déterminer l’étendue du problème. Si le problème est mineur et peut être résolu rapidement, vous pouvez envisager de suspendre temporairement les services pendant une courte période de temps. Cependant, si le problème est plus grave et prendra plus de temps à résoudre, vous devrez suspendre vos services pour une période plus longue.

Informer vos clients

Une fois que vous avez déterminé la durée de la suspension, vous devez informer vos clients. La communication est essentielle pour maintenir une relation de confiance avec vos clients. Vous devez être honnête et transparent sur la situation, en expliquant clairement ce qui s’est passé et les raisons de la suspension de vos services.

Assurez-vous également d’expliquer la durée prévue de la suspension et de fournir des mises à jour régulières sur l’état de la situation. Il est également important de rassurer vos clients sur le fait que toutes les données et informations qui leur sont liées sont en sécurité.

Répondre aux questions de vos clients

Lors de la communication avec vos clients, il est important de rester professionnel et courtois, même si la situation est stressante. Vous devez également être prêt à répondre à toutes les questions que vos clients peuvent avoir et à leur fournir toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.

Travailler de manière alternative avec vos clients

Pendant la suspension de vos services, vous devez également envisager des moyens alternatifs de travailler avec vos clients. Vous pouvez par exemple utiliser des plateformes de communication en ligne pour rester en contact avec eux, ou vous pouvez organiser des réunions en personne si cela est possible et sûr.

Informer vos clients de la reprise des services

Enfin, une fois que la situation est résolue, vous devez informer vos clients et leur expliquer que vous êtes prêt à reprendre vos services normaux. Vous pouvez également envisager d’offrir une réduction ou une compensation pour les inconvénients causés par la suspension de vos services.

Soigner vos relations avec votre hébergeur ou prestataire Saas

Il est également important de maintenir une bonne communication avec votre prestataire SaaS ou votre hébergeur pendant cette période de crise. Assurez-vous de les informer de la situation dès que possible et demandez-leur des mises à jour régulières sur l’état de la situation. Vous devez également leur demander quelles mesures ils prennent pour résoudre le problème et pour prévenir les incidents similaires à l’avenir.

Si vous êtes insatisfait des services de votre prestataire ou de votre hébergeur pendant cette période de crise, vous pouvez envisager de chercher des alternatives. Cependant, il est important de noter que le changement de prestataire ou d’hébergeur peut prendre du temps et peut causer des interruptions supplémentaires de vos services. Il est donc préférable de travailler en étroite collaboration avec votre prestataire ou votre hébergeur pour résoudre les problèmes dès que possible.

Enfin, une fois que la situation est résolue, vous devriez revoir les mesures que vous avez en place pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir. Assurez-vous d’avoir des plans d’urgence en place pour gérer les problèmes techniques à l’avenir et travaillez avec votre prestataire ou votre hébergeur pour trouver des solutions durables.

Perte de données : OVH doit payer plus de 100 000 € à Bati Courtage Le spécialiste dans le courtage de travaux Bati Courtage a obtenu une victoire devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, qui a ordonné à OVH de verser une somme de plus de 100 000 €. En effet, Bati Courtage avait perdu l’ensemble de ses données lors de l’incendie de 2021 qui avait ravagé le datacenter SGB2 de Strasbourg. Bien que la société ait souscrit à un service de sauvegarde, elle ignorait que celui-ci était stocké dans le même bâtiment que ses données. Le Tribunal a donc jugé qu’OVH était responsable de cette perte de données et a condamné l’entreprise à indemniser Bati Courtage. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.