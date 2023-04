Gilette (06): Les Moulins du Villars, propriété qu’affectionnait la Princesse Grace Kelly, est à vendre 11 M€

L’une de ses premières visites de La Princesse de Monaco à Villars eut lieu le 21 juin 1980, accompagnée de sa fille, la Princesse Caroline, et du Prince Louis de Polignac, parrain d’Albert II. Cette visite avait un caractère formel avec des présentations de fromages fabriqués localement et de l’huile d’olive qui fait la renommée de Gilette, ainsi qu’une représentation de la chorale de Gilette.

La Princesse a dû être séduite par la propriété Les Moulins du Villars et sa célèbre source, car après cette première visite, elle est revenue seule à plusieurs reprises et, au fil du temps, a offert plusieurs cadeaux à la maison, dont un certain nombre de statues. Deux d’entre elles sont encore présentes. On dit que la Princesse de Monaco considérait l’endroit comme très spécial et comme un rare havre de paix.

2,1 hectares orienté sud en forme d’amphithéâtre

Situé dans un environnement naturel exceptionnel à Gilette, petite commune typique de la Provence située sur la Côte d’Azur, à proximité de Nice, le domaine offre un terrain de 2,1 hectares orienté sud en forme d’amphithéâtre, avec des vues à couper le souffle et des ruisseaux naturels.

Nichée dans une réserve naturelle, la propriété de 600 m² habitable et 20 pièces, regroupe plusieurs variétés de plantes : une plantation d’oliviers permettant une production d’huile d’olive extra vierge bio, d’agrumes et de nombreux autres arbres fruitiers, ainsi que de plus de 100 cyprès et deux potagers.

Nichée dans les collines, au calme absolu, cette prestigieuse propriété est à vendre par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty, 11 500 000 euros.

Une restauration des bâtiments faite avec goût

Le domaine a été entièrement restauré et décoré avec goût par des architectes de renom. La villa principale de 540 m² est un ancien moulin à huile d’olive datant du 14ème siècle, qui a été entièrement reconstruit en 2012. Elle se répartit sur quatre étages, reliés par un ascenseur, et comprend deux salons, une cuisine et une arrière-cuisine, une cave à vin, quatre suites familiales, deux suites pour les invités, une chambre simple avec une salle de bains privative, un bureau, une salle de télévision de style Bollywood ainsi qu’une buanderie.

En plus de la villa principale, la propriété dispose de plusieurs autres bâtiments, notamment Le Sanctuaire, une ruine semi-restaurée datant de l’époque romaine qui est utilisée pour des fêtes, des soirées musicales et des séminaires. Il y a également Le Cabanon, une charmante maison d’hôtes de deux pièces ; et la suite d’hôtes, L’Inde, qui offre un hébergement de luxe dans une ambiance rajasthani.

16 terrasses aux vues spectaculaires sur le village de Gilette

Le domaine historique dispose de 16 terrasses aux vues spectaculaires sur le village de Gilette, d’un pool house et d’une piscine à débordement chauffée de 17x5m reconstruite avec un système de filtration de qualité d’eau potable OSPA. Il y a également un studio de fitness de 67 m² avec des vues panoramiques sur les collines environnantes, une salle de stockage, un court de tennis et héliport.

Un garage en pierre pour quatre voitures et d’un pavillon pour les jardiniers sont également à disposition ; d’une pièce de rangement pour les vélos ; d’un pigeonnier ; d’une grande serre ; d’une volière et d’un tunnel vous menant jusqu’à La Source du Villars.

Cet unique havre de paix est équipé de prestations luxueuses avec un système de caméra de sécurité visible et navigable par accès à distance (iPhone, etc.).