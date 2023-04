Le Raffort : Chalets flambants neufs à une minute à pied des remontées mécaniques

Situés dans le hameau pittoresque et authentique du Raffort, hameau pittoresque à l’extérieur de Méribel, ces nouveaux chalets, de 3 à 6 chambres, ont 600 km de ski de classe mondiale presque à leur porte car ils sont à seulement une minute à pied de la remontée mécanique de l’Olympe. En plus d’emmener les skieurs sur les pistes du vaste domaine skiable des Trois Vallées, le téléski de l’Olympe relie Le Raffort aux autres villages de Méribel.

Alors qu’une poignée de commodités locales se trouvent à quelques pas, dont deux restaurants et un magasin de ski, le centre de Méribel et Méribel Village, où vous trouverez un plus grand éventail de restaurants, de boutiques et de services, sont à une courte distance en voiture.

Des chalets de style traditionnel

Complétant l’architecture de style chalet de charme qui caractérise Méribel, ces chalets flambant neufs seront construits dans un style traditionnel avec des toits à pignons, des façades en bois et pierre vieillis et des balcons en bois. Créés par l’un des promoteurs les plus célèbres des Alpes françaises, ces biens offrent une atmosphère alpine chaleureuse grâce à leur parquet chauffant, leurs plafonds en bois et leurs boiseries sur certains murs. Les propriétés disposent de suffisamment d’espace pour se divertir avec des espaces de vie et de salle à manger décloisonnés avec des cuisines équipées avec des appareils Siemens et des cheminées confortables.

Les chambres disposent d’armoires encastrées, de têtes de lit en bois et de salles de bains privatives équipées. Certaines chambres bénéficient de bureaux, parfaits pour ceux qui souhaitent travailler à distance tout en profitant d’un séjour prolongé à Méribel.

Des chalets conçus pour un confort maximum

Toutes les propriétés comprennent deux places de parking en sous-sol et un local à skis avec casier à skis et sèche-chaussures. Certains chalets ont l’avantage supplémentaire d’un hammam.

Leur prix : De 1 950 000 € à 3 570 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.athenaadvisers.com.