Pros de l’immo : François Gagnon présente en live sur les réseaux sociaux les spécificités du métier de négociateur

François Gagnon, Président de ERA France & ERA Europe, réalise les pages Facebook, LinkedIn et YouTube de ERA Immobilier, mercredi 24 mai à 18h et mercredi 14 juin à 18h, une session en live pour présenter le métier de négociateurs.

Alors que le réseau de franchise ERA Immobilier est en pleine campagne de recrutement avec plus de 1 000 postes de négociateur immobilier à pourvoir sur le territoire, François Gagnon, Président de ERA France & ERA Europe, réalise sur les réseaux sociaux une session en live pour présenter le métier de négociateurs et les méthodes développées par ERA Immobilier pour réussir dans la profession.

Un réseau en pleine expansion

Présent à l’international et dans 18 pays en Europe, le réseau compte aujourd’hui près de 500 agences en France. Pour répondre et poursuivre cette expansion, ERA Immobilier étoffe ses équipes de négociateurs. Pour les personnes déjà issues du milieu de l’immobilier ou souhaitant se reconvertir, cette session permet de mieux comprendre les enjeux et attentes du métier de négociateur.

Durant 45 minutes, différents volets sont ainsi abordés comme les clefs pour réussir (prospection, service, engagement), la question du bien-être au travail, ou encore les attentes des clients.

L’importance des formations

Présent depuis plus de 30 ans en France et certifié par le Bureau Veritas pour ses services et ses engagements envers ses franchisés, le réseau ERA Immobilier a développé au fil des années des modules de formations destinés aux négociateurs immobiliers du réseau afin de parfaire leurs connaissances du secteur.

Ainsi 200 jours par an de formations sont proposés au sein du réseau et abordent le volet commercial (prospection, répondre aux objections, communiquer sur les réseaux sociaux…), mais également des aspects plus techniques comme les réglementations, la fiscalité, ou encore les spécificités des cessions de fonds de commerce.

Et parce que la technologie fait partie du quotidien, le réseau a également développé des outils spécifiques comme une interface où les propriétaires peuvent suivre les prises de contact réalisées, les comptes-rendus de visites … qui répondent toujours à cette logique de service.

Face au succès de la session du 25 avril dont le replay est disponible sur Facebook.