« 1 immeuble, 1 œuvre » : Le bailleur social Seqens rejoint le programme

Depuis 2015, la Charte « 1 immeuble, 1 œuvre » lancée par le ministère de la Culture est un dispositif de commande d’œuvres d’art par les acteurs de l’immobilier (promoteurs, foncières, bailleurs sociaux), s’inscrivant dans le soutien à la création artistique française et la diffusion des arts visuels.

Sculptures, peintures, installations lumineuses ou créations originales de mobilier… : l’art en ville

Plus de 600 œuvres ont déjà été installées partout en France. A l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, dans les parties communes ou sur la place publique, un véritable parcours d’œuvres se dessine sur l’ensemble du territoire. Sculptures, peintures, installations lumineuses ou créations originales de mobilier : les réalisations renouent avec une pratique historique d’un dialogue concerté entre art et architecture et confirment la diversité et la richesse de la scène française.

Depuis le lancement de l’opération, plus de 400 artistes, émergents et confirmés, ont convié habitants et visiteurs à la réflexion, à la rêverie, à la discussion mais aussi au débat, parmi lesquels Daniel Buren, Johan Creten, Gloria Friedman, Fabrice Hyber, Eva Jospin, Arik Levy, Théo Mercier ou encore Prune Nourry.

Astro, Architectural Evasion #1 et #2, pour Covivio à Marseille, 2020 © Gilles Perbal

Favoriser l’accessibilité de tous à l’art et la culture

Acteur global du logement en Île-de-France, Seqens vient de rejoindre les signataires de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre ». En 2023, le bailleur social peut donc commander à un artiste vivant une œuvre pour les immeubles ou les programmes d’immeubles qu’il conduit. Celle-ci, ainsi placée dans l’espace public, participera de l’accessibilité de tous à l’art et la culture.

Seqens pourra également compter sur l’appui de l’association « le Club 1 immeuble, 1 œuvre », fondée en 2019 dans le but de faciliter la mise en œuvre des projets artistiques, de valoriser par des actions de communication le programme et ses œuvres et de créer des rencontres entre ses membres et l’art contemporain.

Seqens est le deuxième bailleur social à rejoindre le programme, après Toit et Joie, signataire depuis 2020

« Mettre l’art au cœur de la vie quotidienne, au plus près des habitant.e.s : c’est la mission de « 1 immeuble 1 œuvre » et de « Toit et Joie – Poste Habitat », en tant que bailleur social engagé dans la culture. Sous forme de véritables aventures culturelles entre artistes et habitant.e.s, Toit et joie met ainsi en place chaque année de nombreux projets artistiques participatifs aboutissant à la création d’œuvres d’art originales, remarquables, pérennes et innovantes, en harmonie avec les lieux dans lesquelles elles sont installées. L’œuvre devient ainsi un véritable emblème du territoire : un totem pour les habitant.e.s, rappelant la relation et l’aventure unique traversée par les artistes et les citoyen.ne.s. C’est cette vision de la culture pour toutes et tous que revendique et développe Toit et Joie à travers ses actions et en particulier grâce au programme 1 immeuble 1 œuvre », précise Patricia Guérin, Directrice de la culture chez Toit et Joie – Poste Habitat.