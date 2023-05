Crédit immobilier : Vousfinancer et Sezame s’associent pour faciliter l’accès à la propriété des profils atypiques

Vousfinancer, réseau de 185 agences de courtage en crédit, et Sezame, acteur de la location avec option d’achat dans l’immobilier, ont signé un partenariat pour faciliter l’accès à la propriété. En effet, certains profils notamment atypiques ont actuellement davantage de difficultés à obtenir un crédit.

Pour eux, le leasing immobilier peut être le moyen d’habiter dans le bien qu’ils souhaitent acquérir tout en se préparant à devenir pleinement propriétaire dans les 3 ans grâce à l’accompagnement de Sezame et aux services de Vousfinancer.

Une solution pour les profils atypiques ou ceux qui ont besoin de temps : le leasing avec option d’achat

Nul ne peut l’ignorer : dans le contexte actuel marqué par la remontée des taux de crédit et des critères d’octroi de crédit plus stricts, certains profils ne peuvent actuellement pas emprunter. D’autres en ont la capacité mais pas d’une somme suffisante pour acheter une surface adaptée à leur situation familiale. L’une des solutions peut alors être la location avec option d’achat comme proposée par Sezame. Une solution qui permet de devenir propriétaire, en différé…

« Nous considérons que ceux qui souhaitent devenir propriétaires devraient pouvoir y parvenir. C’est pourquoi nous souhaitons démocratiser l’accès à la propriété via la location avec option d’achat dans l’immobilier, afin de permettre à de bons profils, mais qui n’arrivent pas à obtenir un crédit dans l’immédiat, ou pas d’un montant suffisant, de pouvoir mettre un pied à la propriété ! », explique Clara Tairraz, cofondatrice de Sezame.

Sont potentiellement concernés des indépendants, des créateurs d’entreprises qui n’ont pas trois ans de bilans, des intermittents du spectacle, des CDD ou tout autre profil ne rentrant pas « dans les cases » des banques…

« Certains profils qui étaient finançables il y a 1 an ne le sont plus. D’autres voient leur capacité d’emprunt impactée par la hausse des taux et d’autres encore n’ont pas actuellement assez d’apport pour répondre aux exigences des banques. En leur proposant le dispositif Sezame de leasing immobilier, nous leur permettons de rentrer tout de même dans le processus d’acquisition, avec l’objectif de les accompagner jusqu’à l’obtention de leur crédit à l’issue de la période de location ! C’est une solution pour des profils qui ont besoin de plus de temps pour avoir un dossier finançable et pour lesquels nous allons tout faire pour qu’ils puissent obtenir leur crédit et être ainsi pleinement propriétaire d’ici 3 ans », explique Isabelle Bail, responsable des partenariats chez Vousfinancer.

Un parcours vertueux avec à la clé l’accès à la propriété

Outre l’avantage d’avoir possibilité de « tester le bien » pendant la phase de location, grâce au partenariat Vousfinancer et Sezame, des particuliers qui ne peuvent acheter dans l’immédiat, vont pouvoir mettre en place des leviers pour avoir la capacité de le faire dans quelques années.

« Notre objectif est de préparer nos clients au remboursement d’un crédit tout en leur donnant des conseils et en les aidant à se constituer l’apport nécessaire à l’achat immobilier du bien. Chaque mois, le loyer est ainsi composé d’une partie épargnée qui vient compléter l’apport du futur propriétaire, explique Clara Tairraz. Grâce au partenariat avec Vousfinancer, nous suivons et informons nos clients en temps réel des conditions d’emprunt pour mieux les conseiller et les accompagner afin qu’ils mettent toutes les chances de leurs côtés d’obtenir leur crédit, avec l’aide des agences Vousfinancer.»

Avec ce partenariat, l’objectif de Sezame et de Vousfinancer est d’accompagner le particulier, qui ne peut pas avoir un crédit dans l’immédiat, jusqu’à l’obtention de celui-ci. La période de location lui permettra de mettre en place les moyens pour devenir « finançable ».

« Dans le contexte actuel, outre des solutions avec des banques régionales, spécialisées ou étrangères, avec Sezame, nous avons désormais une alternative à proposer à nos clients qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas emprunter actuellement ou pas le montant nécessaire, avec un objectif commun au final : lui permettre de devenir propriétaire à l’issue de la période de location », conclut Isabelle Bail.