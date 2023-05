Recyclage urbain& immobilier Paris : Un ancien immeuble de bureaux accueillera un établissement d’enseignement supérieur

Le groupe Novaxia, spécialiste du recyclage urbain, livre une nouvelle réhabilitation emblématique au cœur du 11ème arrondissement de Paris.

Financée par Novaxia Investissement et réalisée par Novaxia Développement, l’opération a consisté en la réhabilitation d’un programme de bureaux obsolètes et sa transformation en un immeuble hybride et modulable accueillant un établissement d’enseignement supérieur sur près de 2200 m² et 6 étages.

La totalité de la structure ainsi que la splendide façade typiquement art déco de l’immeuble ont été conservées et magnifiées, un rooftop avec une vue imprenable sur Paris a été aménagé.

« Nouvelle vitrine du savoir-faire du groupe Novaxia en matière de recyclage urbain, cette réhabilitation emblématique, qui avait été préfigurée par une occupation temporaire elle aussi emblématique, démontre une nouvelle fois l’efficacité du modèle de Novaxia et sa capacité à accompagner les mutations de la ville, des besoins et des usages, grâce à l’épargne d’investisseurs particuliers », explique Joachim Azan, Président fondateur de Novaxia.

« Grâce à notre expertise du recyclage urbain, nous avons transformé cet immeuble, en conservant la totalité de sa structure, en le pensant de manière fonctionnelle, performante énergétiquement et flexible et en révélant d’anciens éléments architecturaux que le temps avait altérés. Un projet agile et ingénieux, exécuté sur un délai très court, comme savent le faire les équipes de Novaxia Développement », ajoute Aude Landy-Berkowitz, Directrice Générale de Novaxia Développement.

Une transformation des espaces pour répondre aux nouveaux usages d’un établissement d’enseignement supérieur

L’immeuble est classé ERP3 type R (école) et permet de bénéficier d’espaces modulaires et adaptables comme des salles de cours, des salles de réunion, des espaces de travail au calme, un amphithéâtre, des espaces de vie et de convivialité.

Avant réhabilitation, le bâtiment avait une capacité de 300 personnes, il peut désormais en accueillir 500. Grâce aux mesures conservatoires, il pourrait en accueillir 700 sans travaux lourds. Le bâtiment présente un excellent potentiel de réversibilité grâce aux mesures conservatoires, qui améliore la liquidité du bâtiment dans le temps. Par exemple, des dalles fusibles ont été installées, permettant d’agrandir les escaliers sans travaux lourds si besoin. Le projet a été réalisé avec l’agence SAME Architectes en partenariat avec Dumez entreprise générale.

En 2021, 54 street-artistes ont occupé l’immeuble en attente de recyclage

Cette réhabilitation emblématique avait été précédée par une occupation temporaire elle aussi emblématique, préfigurant la future transformation des lieux.

En 2021, Novaxia Investissement avait laissé carte blanche à 54 street-artistes pour occuper l’immeuble en attente de recyclage : ceux-ci s’étaient emparés, avec enthousiasme et créativité, des espaces, du sol au plafond, et avaient transformé deux étages en une galerie d’art éphémère de 600 m². Cette exposition, le Colors Festival, avait accueilli plus de 35 000 visiteurs en seulement 1 mois. Des œuvres seront réalisées dans le bâtiment par des artistes présents lors de cette exposition afin de rendre hommage à l’histoire du bâtiment.