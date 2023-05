Jardins, terrasses et balcons : Les 5 grandes tendances du printemps 2023

Les propriétaires de jardins, terrasses ou balcons ont changé leurs habitudes en 2023 ? Quels comportements adoptent-ils cette année ? La plateforme destinée à la rénovation Houzz a sondé plusieurs architectes d’intérieur, décorateurs et artisans sur les grandes tendances extérieures de cette année. Verdict …

Des extérieurs adaptés aux changements climatiques

Houzz observe que les particuliers sont plus attentifs aux végétaux qu’ils sélectionnent pour leurs extérieurs. Les variétés qui résistent aux fortes chaleurs et ont un besoin modéré en eau sont ainsi privilégiées, à l’image des graminées et des plantes dites méditerranéennes.

Les jardins secs sont aussi de plus en plus populaires. Le terme a d’ailleurs été davantage recherché par les particuliers sur Houzz en 2022, avec une augmentation de 334 % des recherches entre janvier et octobre 2022. Adapter les extérieurs à l’augmentation générale des températures signifie aussi créer des coins d’ombre pour se protéger de la chaleur, avec des végétaux ou des aménagements. Ainsi, les recherches sur Houzz pour le terme pergola ont augmenté de 42 % entre janvier et septembre 2022, en comparaison avec la même période l’an dernier.

Crédit photo : Atelier Nadège Nari

Des essences et des matériaux moins coûteux

Aménager un jardin dans un contexte inflationniste. En raison de l’inflation et de la hausse des prix des matériaux qui se poursuit, notamment en ce qui concerne le bois, les particuliers sur Houzz sont à la recherche d’alternatives moins coûteuses.

Cela passe par l’utilisation d’essences moins onéreuses, locales, et de matériaux alternatifs comme le grès cérame sur plot ou encore des pierres régionales. Choisir des plantes moins gourmandes en eau et récupérer l’eau de pluie fait est aussi un choix réaliser pour limiter ses factures, tout comme limiter l’éclairage des extérieurs à l’essentiel.

Crédit photo : Entreprise AJM – Construction & Rénovation

Des jardins aux usages multiples

Les particuliers voient leur jardin comme une extension de leur maison, une pièce en plus dont ils peuvent profiter pleinement. Les professionnels sur Houzz mettent ainsi en avant la volonté des particuliers à rajouter un plus à leur maison avec la création d’espaces extérieurs aux usages variés. Cela passe par l’aménagement de cuisines extérieures ou encore les vérandas afin d’ouvrir la maison sur le dehors.

Si la problématique écologique est dans tous les esprits, les propriétaires ne sont pas prêts à renoncer au confort d’une piscine. La demande pour les bassins extérieurs reste élevée, mais concerne néanmoins des piscines plus petites, de moins de 10 m². Une autre alternative qui intéresse de plus en plus sont les piscines naturelles. Les recherches pour de tels aménagements sur Houzz ont d’ailleurs augmenté de 121 % en 2022.

Crédit photo : SCENES EXTERIEURES

Des jardins avec des plantes comestibles

Les professionnels sur Houzz remarquent que les particuliers souhaitent de plus en plus cultiver leur propre jardin avec des plantes comestibles. Cela ne passe pas forcément par la présence d’un potager, dont le besoin d’entretien en décourage plus d’un, mais par celle de plantes aromatiques et d’arbres ou arbustes fruitiers.

Les fleurs comestibles sont aussi de plus en plus proposées par les professionnels des jardins, pour leur double avantage : esthétique et comestible.

Crédit photo : ROBERTA ZANETTI

Des aménagements durables dans le temps

Pour rester dans la volonté de créer des extérieurs plus responsables, les particuliers sur Houzz se tournent vers des aménagements durables dans le temps. Le contexte les pousse à vouloir rentabiliser leurs extérieurs et les aménager de manière à ne pas avoir besoin de refaire des travaux quelques années plus tard.

Pour certains la solution consiste à faire appel à un professionnel afin de faire les bons choix et sélectionner les bons éléments, comme des matériaux résistants, qui durent dans le temps ou encore, des couleurs neutres, dont on peut difficilement se lasser. Cela malgré les coûts plus élevés qu’ils peuvent impliquer. Pour d’autres, il s’agit de réutiliser au maximum les aménagements existants pour donner une seconde vie aux matériaux ou végétaux et ainsi contribuer au développement durable.

Crédit photo : Jordi Folch © Houzz