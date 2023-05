Crédit immobilier : En juillet 2023, un foyer parisien aura perdu 133 000 € de capacité d’emprunt

La hausse des taux impacte-t-elle le pouvoir d’achat des ménages ? Oui, en effet, l’augmentation des taux d’intérêt des crédits immobiliers a pour conséquence une augmentation du coût total de l’emprunt, ce qui réduit la capacité d’emprunt des ménages et par conséquent, leur pouvoir d’achat.

Les taux de crédits immobiliers dépasseront les 4% au troisième trimestre 2023

D’après les analyses du courtier CREDIXIA, à travers les différents indicateurs du marché immobilier, il est inévitable que les taux dépasseront les 4% d’ici le troisième trimestre 2023. Dans ces conditions, CREDIXIA conseille à ceux qui ont un projet immobilier de ne pas attendre car plus les taux augmentent et plus le pouvoir d’achat diminue.

Exemple : Pour une mensualité de 1645 € par mois (33% d’endettement), un couple dont les revenus sont de 5000 € net par mois à perdu 109 000 € de capacité d’emprunt entre janvier 2022 et avril 2023.

Avec un taux à 4% sur 25 ans (contre 3,20% en avril 2022), le couple perd encore 24 000 € en quelques mois. En résumé, avec une échéance de prêt d’un montant de 1645 € par mois :

En janvier 2022, la banque accordait à ce couple un prêt de 445 000 €

En avril 2023, la banque accorde à ce couple un prêt de 336 000 €

En juillet 2023, la banque accordera à ce couple un prêt de 312 000 €

Entre janvier 2022 et juillet 2023, le couple voit son pouvoir d’achat immobilier baisser de 30% représentant une perte de capacité d’emprunt de 133 000 €.

Cette situation est préoccupante pour les ménages qui souhaitent acquérir un bien immobilier car elle peut remettre en question la faisabilité de leur projet. Il est donc important de prendre en compte cette hausse des taux immobiliers dans ses calculs et de réfléchir à des solutions pour maintenir son pouvoir d’achat.

Parmi les solutions possibles, il est recommandé de faire jouer la concurrence en consultant un courtier pour obtenir les meilleures conditions de prêt. Il est aussi conseillé d’opter pour une durée de remboursement plus longue, ce qui permet de réduire le montant des mensualités et de préserver son pouvoir d’achat. Ou d’épargner régulièrement pour constituer un apport personnel et réduire le montant emprunté. Et enfin d’envisager d’autres options d’investissement immobilier, telles que l’achat d’un bien en viager ou en LMNP (loueur en meublé non professionnel), qui peuvent être moins coûteuses.

Ne sous-estimez pas la hausse des taux dans la réalisation de votre projet

Il est important de rappeler que la hausse des taux immobiliers ne signifie pas la fin des projets immobiliers, mais simplement la nécessité de prendre en compte cette variable dans ses calculs. En prenant le temps de comparer les offres de crédit et de réfléchir à des solutions alternatives, il est possible de maintenir son pouvoir d’achat et de réaliser son projet immobilier.

Source : CREDIXIA