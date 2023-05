Crédit immobilier : Des taux toujours en hausse et en moyenne à 3,10%

En mai, les hausses de taux sont comprises entre +0,10% et +0,30% selon les durées et les établissements. Le point avec Meilleurtaux.

« Les nouvelles ne sont pas bonnes et la situation pour les emprunteurs est clairement devenue tendue, comme elle l’est pour l’ensemble des acteurs du logement. Au regard des derniers chiffres, en moyenne, les taux subissent donc des hausses de 0,10% à 0,15% et ce régulièrement tous les mois», explique Maël Bernier, directrice de la communication de Meilleurtaux.

En effet, l’accès restreint au crédit provoque une crise indéniable et le fait que les établissements bancaires n’accordent aujourd’hui des financements qu’au compte-goutte provoque un réel blocage. Néanmoins, les prix ne baissent pas suffisamment pour compenser, car les vendeurs se font rares.

Les banques n’ont pas entièrement répercuté les hausses de taux qu’elles ont elles-mêmes subies

Les OAT 10 ans se stabilisent depuis plusieurs semaines autour de 3%, c’est une bonne nouvelle car cela signifie que le marché interbancaire se détend pour les banques et donc à terme sans doute les taux des particuliers.

« Mais attention, n’oublions pas que les banques n’ont à ce jour pas entièrement répercuté les hausses de taux qu’elles ont elles-mêmes subies et c’est pourquoi les taux vont encore continuer à augmenter dans les mois qui viennent », reprend Maël Bernier.

Plusieurs dizaines de milliers d’euros de pouvoir d’achat perdus

A titre d’exemple, les ménages français moyens (entre 3000 € et 4000 € de revenus nets mensuels) ont perdu en moyenne entre 35 000 € et 50 000 € de capacité d’emprunt en moins de 18 mois, mais les prix n’ont quant à eux pas baissé pour compenser cela, il est donc nécessaire d’aller piocher dans son épargne pour égaler le budget, quand on en a cela va de soi…

« Le crédit pour tous et gratuit c’est donc bel et bien terminé, mais il semblerait que le pire de la hausse soit derrière nous », conclut Maël Bernier.

Les infos à retenir

Les taux poursuivent leurs remontées.

Des hausses comprises entre +0,10% et +0,30% selon les durées et les établissements.

selon les durées et les établissements. Ils s’établissent en moyenne autour de 3,30 % sur 20 ans et 3,45% sur 25 ans.

% sur 20 ans et sur 25 ans. Le taux moyen sur les offres éditées toutes durées confondues s’établit pour les 30 derniers jours à 3,10%.

Source : Meilleurtaux