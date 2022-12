Crédit immobilier : Vousfinancer élue meilleure enseigne de courtage pour 2023

Temps de lecture estimé : 3 min

Vousfinancer dans le palmarès des meilleures enseignes pour la 2ème année consécutive

Chaque année, depuis 6 ans, le magazine économique Capital établit le palmarès des meilleures enseignes en interrogeant, via un institut indépendant, près de 20 000 consommateurs sur 2 000 marques selon trois critères : l’attention portée à la clientèle, le niveau d’expertise des enseignes, et leur volonté de recommander l’enseigne à leur entourage. Vousfinancer, qui avait intégré le palmarès des meilleures enseignes pour 2022 dans la catégorie « Courtiers en crédit immobilier », conserve son titre en 2023 !

« Nous sommes très fiers de conserver cette année encore notre place dans le palmarès des meilleures enseignes de courtage. Cette distinction est une belle confirmation dans le temps de l’investissement des agences Vousfinancer, de leur niveau d’expertise et de la qualité de leur accompagnement. Cela démontre également que, malgré un contexte plus compliqué cette année, nous conservons un niveau élevé de satisfaction et de recommandations auprès de nos clients ! » explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

La poursuite du développement de Vousfinancer avec la signature de 13 nouvelles agences en 2022

Fort de la reconnaissance de la qualité de son réseau, Vousfinancer a poursuivi son développement en 2022, une année pourtant marquée par une remontée des taux et un recul de la production de crédits depuis cet été.

« C’est justement dans ce contexte plus compliqué que les futurs acquéreurs ont davantage besoin de notre expertise, nos conseils, notre accompagnement et notre qualité de service. En tant que courtier nous jouons pleinement notre rôle de tiers de confiance dans cette étape de vie aussi importante que l’est un achat immobilier. Notre métier est plus que jamais indispensable ! » explique Julie Bachet.

C’est ainsi qu’en 2022, 13 nouvelles agences Vousfinancer ont intégré le réseau : Suresnes, Carpentras, Cagnes-sur-Mer, Draguignan, Auxerre, Biarritz, La Roche-sur-Yon, Roanne, Sète, Pau, Vienne, Basse Goulaine et Issoire.

« Des profils diverses et variés ont rejoint notre réseau cette année et c’est ce qui en fait toute la richesse : il s’agit soit de courtiers Vousfinancer voulant ouvrir une agence supplémentaire, soit d’agents immobiliers désirant pouvoir apporter une solution de financement à leurs clients, soit d’anciens mandataires qui souhaitent ouvrir leur propre agence ou même de reconversion professionnelle, notamment d’anciens banquiers ! Nous étudions tous les projets et avons des modèles de réussite dans tous ces profils, aussi différents soient-ils ! » conclut Yannis Le Garf, directeur du développement.