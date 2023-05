Immobilier de luxe Cannes : Des prix qui ne baissent pas, soutenus par la faiblesse de l’offre

Cannes, ville renommée de la Côte d’Azur, continue d’attirer étrangers et investisseurs. Et les prix ne faiblissent pas …

Si le marché immobilier cannois s’est un peu ralenti début 2022, il reste très dynamique, porté par une forte demande, alors que l’offre reste relativement faible.

Des prix en hausse en moyenne de 10 %

Dans ces conditions, on note une hausse des prix d’environ 10%, même si cette évolution est variable en fonction des quartiers, voire des rues. La Croix des Gardes a, par exemple, vu ses prix augmenter de 30% et les quartiers de la Croisette, Palm Beach, Cannes Centre et Californie sont toujours recherchés. De plus, les délais de vente se sont rallongés, les prix restant très élevés.

Les recherches se concentrent sur les biens sans travaux, avec vue mer, en particulier les villas contemporaines entre 250 et 350 m², qui se négocient entre 2 et 4 M€ et les appartements en étage, dans les quartiers les plus recherchés, dont les prix varient de 1,5 à 2,5 M€.

« Les biens à la vente qui ont le moins de travaux trouvent rapidement preneur du fait de la hausse des prix des matières premières et du manque de main-d’œuvre qualifiée », complète Florent Borrego, directeur du nouveau flagship de 400 m² de Barnes à Cannes, situé au 16 rue d’Antibes, au cœur du quartier historique, à quelques mètres du Palais des Festivals.

Le Cannet attire aussi une clientèle fortunée et a vu ses prix augmenter de 30%, voire 50%

Concernant le marché des biens d’exception, à savoir les biens supérieurs à 10 millions d’euros, on observe également un réel engouement, avec une demande concentrée sur le centre de Cannes et les collines environnantes, ou encore sur la commune du Cannet qui continue d’attirer la clientèle fortunée et qui a vu ses prix augmenter de 30%, voire 50% dans les très beaux quartiers.

« Ville renommée de la Côte d’Azur, notamment grâce à la Croisette et au festival, Cannes est à la fois une station balnéaire incontournable du sud de la France, et un pôle économique accueillant une activité pour les congressistes tout au long de l’année. Avec son cadre de vie idyllique sur les bords de la Méditerranée, la ville est donc prisée non seulement par les acquéreurs en quête d’une résidence principale (53% du parc), mais aussi par ceux à la recherche d’une résidence secondaire (43%). Il est donc tout naturel que BARNES fasse de Cannes son navire amiral pour le sud de la France », explique-t-il.

Une clientèle attirée par la résidence semi-principale

Le marché est soutenu par les investisseurs et les propriétaires d’une résidence semi-principale, préférant investir plutôt que d’épargner. Les Européens sont très actifs sur le marché, les Français bien sûr, mais aussi les ressortissants des pays limitrophes : Belges, Luxembourgeois, Néerlandais, Scandinaves, Britanniques, Allemands, Suisses et Italiens.

Les Américains, grâce au rapport dollar/euro, et des clients venant du Moyen-Orient, font leur retour après l’avoir l’abandonné durant la période Covid. « Si les Russes ne faisaient déjà plus partie de notre portefeuille depuis quelque temps, nous assistons à l’arrivée des Ukrainiens qui apprécient particulièrement le Cap d’Antibes et la Baie de Villefranche », précise Florent Borrego.

Exemples de biens en vente chez Barnes Cannes

Villa Belle Epoque

Cette villa Belle Epoque de 500 m² et 9 chambres, entièrement rénovée, prend place sur un terrain de 3 997 m². Également disponible à la location saisonnière, elle dispose d’une piscine chauffée, d’une cuisine d’été et d’un spa. Prix : 7 900 000 €.

Villa sur le toit

Cette villa de 278 m², sur le toit d’un immeuble, est un bien rare. Comprenant une terrasse de plain-pied de 370 m² avec une piscine privative à débordement, elle offre une vue mer panoramique époustouflante. La villa dispose de 4 chambres en suite et d’un appartement indépendant. Prix : 6 905 000 €.