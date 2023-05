Dans le cadre de la stratégie de développement de son président fondateur, M. Philippe Briand, Citya Immobilier annonce son rapprochement avec le cabinet Audras & Delaunois de Grenoble, qui vient démultiplier le maillage local de l’enseigne immobilière (Citya Collet Beillon et Citya Dauphiné).

Entreprise indépendante depuis plus de 30 ans, Citya Immobilier accueille dans sa famille, avec le plus grand plaisir, les deux dirigeants du cabinet fondé par Jules Boulle en 1874 à Grenoble : Vincent Delaunois et Alain Audras, respectivement les deux fils de René et Philippe, prédécesseurs du cabinet éponyme.

4 agences immobilières Citya Audras et Delaunois à

150 ans après, Audras & Delaunois est devenu l’emblème de l’immobilier sur le « berceau de la copropriété » qu’est la ville de Grenoble !

Audras & Delaunois a une histoire, une belle histoire et pour écrire la suite, M. Philippe Briand a choisi ses patrons actuels à qui il affirme toute sa confiance.

Audras & Delaunois, c’est une velléité d’évoluer, d’innover, pour la plus grande satisfaction de nos clients.

Audras & Delaunois, c’est une structure qui évolue, mais des hommes qui ne changent pas, des liens humains qui demeurent.

Ce maintien de la direction et des collaborateurs a été un point crucial dans l’approche des deux dirigeants. Les 4 agences Citya Audras & Delaunois profitent aujourd’hui de la réelle antériorité des équipes qui ont su imposer leur marque de fabrique sur le marché local. L’esprit du cabinet, ses singularités, ses valeurs intrinsèques, son savoir-faire et son savoir-être resteront intactes.

« Vendre ne signifie pas partir… Bienvenue dans l’avenir ! », explique Vincent Delaunois. « L’aventure continue, elle se construira ensemble ! », renchérit Philippe Briand.