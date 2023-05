Après l’Ile Maurice il y a quelques jours, Citya Immobilier, leader de l’administration de biens en France, filiale de la holding Arche, sort à nouveau de l’Hexagone et annonce l’acquisition de trois agences reconnues sur le marché bruxellois. Cette nouvelle implantation s’inscrit dans la continuité de la stratégie de développement du Président fondateur de Citya Immobilier, M. Philippe Briand.

« Notre entreprise familiale est très heureuse et fière d’étendre son réseau en Belgique, avec l’acquisition de ces trois cabinets à forte notoriété, historiquement dirigés par M. Marc Milcamps et M. Patrick Thuysbaert« , déclare M. Philippe Briand.

« Avec une parfaite connaissance du marché local, les équipes maitrisent par ailleurs nos cœurs de métiers et répondent aux attentes de nos clients belges, dans tous leurs projets de vente, de location, de gestion locative ou encore de syndic de copropriété. L’alliance de nos savoir- faire ne peut être que prometteuse !«

Les trois entités rebaptisées Citya Basilix, Citya Uccle et Citya Woluwe, restent sous la direction de M. Marc Milcamps et de M. Patrick Thuysbaert, et continueront d’offrir à leurs clients un service de qualité, basé sur les valeurs de confiance, de professionnalisme et d’excellence.

Avec aujourd’hui plus de 250 agences immobilières en France, à l’Ile Maurice et en Belgique, Citya Immobilier réaffirme sa position de leader sur son marché !