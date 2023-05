Comment se porte le marché de l’immobilier dans le 6ème arrondissement de la capitale ? Les prix de l’immobilier baissent-il ? Voici l’analyse de Loic Dupré, directeur de l’agence immobilière Vaneau Luxembourg.

Plus de 18 000 euros le mètre carré pour des biens clés en main

Le prix moyen sur le secteur est de 15 500 €/m2. Les biens clé en main avec de belles prestations, dépassent les 18 000 €/m2. Nous avons plus de négociations, mais elles se font exclusivement sur des biens avec défauts. Les appartements refaits partent systématiquement au prix demandé.

Au sein de Vaneau Luxembourg, 80% de notre clientèle est française. Nous avons également

rencontré beaucoup d’expatriés qui reviennent de Londres, notamment à cause du Brexit. Ils ont pour la plupart vécu près d’une vingtaine d’années outre-manche et souhaitent retrouver la vie parisienne.

Le nord des 14e et 13e arrondissements est aussi très recherché, notamment par des acheteurs du Sud Ouest qui recherchent un pied-à-terre à proximité de la Gare Montparnasse.

Les acquéreurs considèrent mieux les professionnels de l’immobilier

Nous constatons que les acheteurs ont des demandes de plus en plus précises, ils sont capables de décrire de façon minutieuse leurs attentes. Ils sont également très présents et investis dans leurs recherches, car ils savent que l’offre se fait rare. Nous avons le sentiment qu’ils ont davantage confiance en l’avis de valeur que nous leur proposons et qu’ils considèrent mieux les professionnels de l’immobilier que par le passé.

Du côté des étrangers, les américains sont les plus présents sur le secteur du Luxembourg, ainsi que quelques libanais. Ils recherchent des biens clé en main car ils n’ont pas le temps de s’investir dans les travaux. Ils apprécient en particulier le quartier de Saint-Germain ou encore Maubert. Ils souhaitent de belles vues, de l’authenticité.

L’impact de la hausse taux de crédit

Nos propriétaires sont à 90 % français. Certains cherchent à vendre car les enfants sont partis, d’autres veulent profiter d’un marché qui reste actif avant que les taux poursuivent leur remonté. Nous constatons que de moins en moins de clients vendent pour partir à l’étranger ou en région.

Le 6e arrondissement reste très attractif, dynamique. Le fait que la demande soit supérieure à l’offre nous incite à être optimistes pour la suite de l’année 2023. Cependant, nous surveillerons avec attention la courbe des taux, dont la hausse continue possède un réel impact sur le marché.

Paris 6ème : 3 exemples de biens à vendre

Jardin du Luxembourg. APPARTEMENT – 138.11 m2 – PRIX : 3 700 000 €

Appartement d’exception d’angle traversant et lumineux, clef en main. Vaste séjour, grande cuisine équipée, 3 chambres, salle d’eau, salle de bains. Nombreux rangements. Une cave complète ce bien.

SAINT-GERMAIN. APPARTEMENT – 209 m2 – PRIX : 3 100 000 € EXCLUSIVITÉ.

Appartement de 209 m2 au 1er étage avec ascenseur. Galerie d’entrée, pièce d’angle ouverte sur la salle à manger, double réception, 4 chambres. Très lumineux, fenêtres avec vue dégagée. HSP de 3 m, 2 caves.

Port Royal- Val de Grâce. APPARTEMENT – 174 m2 – PRIX : 2 690 000 € Au 5e et dernier étage appartement de 174 m2 exposé plein sud avec vue dégagée sur le Val-de-Grâce. Entrée, cuisine, séjour salle-à- manger lumineux, 4 chambres, salle de douche, salle de bains. Cave et parkings en sus.

Paris 6ème : 3 exemples de biens vendus

MONGE- APPARTEMENT – 143 m2 – VENDU : 18 000 €/m2

Appartement traversant et lumineux, de 143,13 m2. Bien exceptionnel, clef en main, bénéficiant d’une quadruple exposition. Vaste séjour, cuisine équipée, 2 chambres, 2 salles d’eau. Volumes optimisés et belle luminosité. Cave.

RUE DE L’ABBÉ DE L’ÉPÉE. APPARTEMENT – 71 m2 – VENDU : 16 500 €/m2

Bel appartement de 71 m2 de 2 pièces. Entrée, double séjour sur balcon de 10m2 avec vue 360° sur Paris, cuisine semi-ouverte, 1 chambre, terrasse de 30 m2 arborée avec vue sur le Panthéon/Val de Grace, salle d’eau.

MONGE / JARDIN DES PLANTES APPARTEMENT – 122 m2 – VENDU : 22 000€/m2

Appartement de 122 m2 au 4e et dernier étage avec ascenseur. Entrée, vaste séjour avec cuisine avec balcon et terrasse, 3 chambres, 2 salles de bains. Beau volume, calme absolu et baigné de lumière. Parking et cave.