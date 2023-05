Immobilier Paris 3ème et 4ème : Dans le Marais, les vendeurs ne sont pas prêts à baisser leurs prix… pour l’instant

Dans le Marais, alors que le marché s’est réveillé à la fin du mois de janvier 2023 avec une hausse du nombre d’estimations, de nouveaux mandats et de ventes enregistrées, nous avons observé une contraction de l’activité sur les mois de février et mars. « La conjoncture économique et les mouvements sociaux, avec des manifestations régulières dans les rues de Paris, ont sans aucun doute provoqué un léger ralentissement du marché« , constate Sylvie Bornet, directrice de l’agence immobilière Vaneau Marais.

Les prix de l’immobilier se réajustent par à-coups

« Nous constatons que les prix sont globalement stables depuis 3 ans. Les vendeurs n’ont pas forcément conscience que ceux-ci évoluent. Les prix se réajustent par à-coups, difficilement, parfois tardivement« , explique t-elle.

La moyenne se situe actuellement à 15 000 €/m2 , alors qu’en tenant compte du marché actuel, nous devrions davantage être autour des 14 000 €/m2 .

Pour des biens d’exceptions, les prix peuvent monter jusqu’à 20 000 €/m2.

Certains acquéreurs n’hésitent pas à faire des offres allant jusqu’à -15% du prix demandé, mais les vendeurs campent sur leur position et ne sont pas prêts à baisser leur prix, pour le moment.

Des acquéreurs plus difficiles à mobiliser

« Notre clientèle est majoritairement française« , reprend Sylvie Bornet. Plusieurs profils d’acheteurs se distinguent avec notamment des primo-accédants ou des héritiers. Globalement, les acquéreurs sont de plus en plus exigeants, plus difficiles à mobiliser. Actuellement, ils ne se déplacent que si le bien correspond exactement à leurs attentes. Les acheteurs recherchent principalement des petites surfaces, avec de belles prestations. Le dernier étage est un critère très important, ainsi que la présence d’un extérieur. Viennent ensuite la vue dégagée et l’ascenseur.

Du côté de la clientèle étrangère, nous rencontrons principalement des Américains, qui recherchent des biens d’environ 100 m2 . Cette clientèle est demandeuse de prestations telles que des grandes parties communes, deux salles de bain, et de beaux espaces de vie. Ils préfèrent les biens clé en main pour lesquels leur budget avoisine généralement les 2 millions d’euros.

Des vendeurs campés sur leurs prix

Beaucoup de vendeurs ont pour objectif d’acheter un nouveau bien par la suite. Ils ont de ce fait tendance à rester positionnés sur leur prix et n’acceptent pas les négociations trop agressives des acquéreurs.

Un marché pénalisé par la hausse des taux

« Le marché restera partiellement bloqué s’il n y a pas de réajustement des prix« , conclut Sylvie Bornet . Malgré le fait que de nombreux clients achètent comptant, la hausse des taux continuera d’avoir un impact. En effet, le Marais comporte beaucoup de petits biens, très recherchés par les primo-accédants et les investisseurs qui risquent d’être refroidis par tous ces obstacles.

3 exemples de biens à vendre dans le Marais

APPARTEMENT – 95.42 m² – PRIX : 1 190 000 € . Appartement de 4 pièces offrant un double

séjour salle à manger de 34 m², cuisine ouverte, petite chambre ou bureau donnant sur cour

intérieure, grande chambre avec dressing, salle d’eau, salle de bains. HSP 2.70 m. Cave.

APPARTEMENT – 75 m² – PRIX : 1 176 000 €. Bel appartement d’architecte de 75 m² au 3e étage avec vue partielle sur la Seine et sur Notre-Dame de Paris. Salon, 3 chambres, bureau, cuisine, salle de bains. Conception sur mesure et espaces optimisés. Cave.

RUE DE BRAQUE APPARTEMENT – 55 m² – PRIX : 1 000 000 €. Bel appartement au 2ᵉ étage exposé

Sud-Ouest. Séjour avec cuisine ouverte donnant sur rue, chambre, salle d’eau comprenant une douche à l’italienne. Beaux volumes, nombreux rangements et cave.

3 exemples de biens vendus dans le Marais

APPARTEMENT – 87 m² – VENDU : 15 517 €/m². Appartement traversant de 4 pièces au 4e étage avec ascenseur. Entrée, spacieux séjour de 32 m2 , cuisine aménagée, 2 grandes chambres, 2 salles de bains. Vue dégagée, expositions est/ouest, ensoleillé et calme. Une cave.

APPARTEMENT – 64 m² – VENDU : 12 266 €/m². Appartement de 3 pièces au 3e et dernier étage.

Seul sur le palier, avec petit balcon donnant sur cour, il est entièrement à refaire selon vos gouts, le plan est tout à fait modulable. Très clair et calme, à rafraîchir, beaucoup de potentiel.

APPARTEMENT – 41.45 m² – VENDU : 15 380€/m². Au dernier étage, appartement traversant

est/ouest, donnant sur une jolie cour pavée avec vue dégagée. Belle luminosité et calme

absolu. Beaucoup de charme avec une belle hauteur sous plafond et poutres apparentes.