Immobilier : L’Allemand Wunderflats développe son offre à Paris

Wunderflats, leader allemand des logements meublés moyenne durée, arrive sur le marché français avec déjà plus de 600 appartements meublés disponibles dans la capitale.

Fondée en 2015 à Berlin, Wunderflats opère également en Autriche et désormais en France, avec un portefeuille d’appartements disponibles dans plus de 1 000 villes réparties dans ces 3 pays d’Europe.

La plateforme offre une expérience de location facile, fiable et sécurisée pour les locataires comme pour les propriétaires. Wunderflats répertorie actuellement plus de 23 000 appartements en Europe et compte au total plus de 160 employés.

Deux maîtres mots : flexibilité et sécurité

Wunderflats accompagne les locataires, les propriétaires et les entreprises tout au long de leur expérience locative. Pour ce faire, la plateforme propose des logements meublés et simplifie le processus de location.

Ancrée à l’international et particulièrement prisée des professionnels et des étudiants internationaux, Wunderflats propose à ces derniers des démarches facilitées et sûres.

L’entreprise s’inscrit comme une solution idéale pour ces locataires de passage en proposant des logements moyenne durée disponibles à partir d’un mois.

Une équipe dédiée est chargée d’accompagner individuellement les locataires et les propriétaires tout au long du processus d’inscription et de réservation.

Le meilleur des deux mondes

Wunderflats propose d’optimiser l’expérience de l’immobilier locatif moyenne durée pour les locataires comme pour les propriétaires.

Du côté des propriétaires immobiliers, la plateforme, à l’aide d’une équipe de professionnels dédiés, offre un cadre sûr et une expertise tout au long du processus notamment grâce à des contrats rapides et sécurisés, des locataires fiables aux profils vérifiés et un pouvoir de décision total, sans exigence d’exclusivité.

D’autre part, Wunderflats permet aux locataires de louer en toute sécurité en évitant les arnaques – qui sont légions pour les professionnels et étudiants étrangers – grâce à une démarche 100% digitale de la visite à la signature. Elle leur offre un service flexible, quant à la durée de leur séjour dans de nombreuses villes européennes.

Cette offre s’étend aussi aux entreprises cherchant à relocaliser leurs salariés le temps d’une mission dans des logements dont le loyer est pris en charge par l’employeur.

Depuis sa création, l’entreprise connaît une importante croissance. En s’ouvrant au marché français, Wunderflats souhaite accroître son offre et son nombre d’appartements disponibles sur le territoire d’ici 2024 pour devenir la référence sur le marché locatif meublés moyenne durée.