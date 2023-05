Avec le portage salarial, les seniors ont la possibilité de conjuguer revenus d’activité et pension de retraite. Les explications de Frédéric Camus de FCI Immobilier.

La France, mauvaise élève de l’emploi des seniors

La France est le pays européen avec l’un des taux d’emploi des seniors les plus faible de l’Union Européenne avec seulement 56% des 55-64 ans ayant un emploi (contre 60,4% sur l’ensemble de l’UE).

Dans ce contexte, de nombreux seniors cherchent à continuer leur activité ou à se reconvertir afin de continuer à cumuler leurs droits à la retraite ou de les complémenter après une perte d’emploi.

Avec le recul de l’âge légal de départ à la retraite, de nombreux experts craignent que le taux d’inactivité des seniors continue à augmenter. Alors, comment augmenter l’employabilité des seniors ? Le gouvernement a annoncé la création d’un index senior, un « indicateur relatif à l’emploi des salariés âgés ». Cependant, cet index risque d’être censuré par le Conseil Constitutionnel lors de son examen du texte de la réforme des retraites.

« Nous voyons de plus en plus de seniors se retrouvant privés d’emploi à quelques années de la retraite, ou ne touchant pas une pension de retraite suffisante, faute d’avoir cotisé sur leurs dernières années d’activité. Cette situation est très inquiétante maintenant que l’âge de départ légal à la retraite a été reculé de deux ans : nous allons voir une différence grandissante entre les salariés ayant pu occuper un emploi jusqu’à leur départ à la retraite et les salariés inactifs pendant leurs dernières années de carrière », déclare Frédéric Camus, directeur général de FCI Immobilier.

L’indépendance pour lutter contre l’inactivité des seniors

Afin de sortir de ces situations compliquées, les seniors sont donc à la recherche d’alternatives afin de reprendre une activité. L’une d’entre elle est de devenir entrepreneur indépendant. En effet, de nombreux seniors n’étant plus attractifs sur le marché du travail peuvent se tourner vers les statuts de travailleur indépendant. Mais cette situation peut être dangereuse du fait des faibles protections sociales offertes par ces statuts.

« Il y a une constante que nous remarquons chez les profils seniors : ils sont parfaitement conscients des risques auxquels ils sont exposés : la maladie et la vieillesse, reprend Frédéric Camus. C’est pourquoi ils sont découragés à débuter une aventure entrepreneuriale : les statuts d’indépendants ne proposent pas de protections sociales suffisantes pour les encourager à se lancer ».

Protéger les seniors indépendants

De nombreux seniors optent donc pour un statut plus protecteur afin de bénéficier notamment des indemnités d’arrêt de travail pour maladie, ce risque étant particulièrement présent pour un senior.

Le portage salarial est une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié porté d’une entreprise de portage salarial effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes : il permet donc d’être couvert par les mêmes protections sociales qu’un salarié du privé.

« Alors que les travailleurs indépendants ne sont pas couverts contre les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle, le statut du portage salarial leur permet de cotiser à taux plein à l’assurance et donc d’être couverts comme un salarié : cela leur permet d’entreprendre plus sereinement, conclut Frédéric Camus ».