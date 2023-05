Immobilier neuf : Le Groupe Michaël Zingraf ouvre un pôle immobilier dédié à la vente de programmes en VEFA

Après avoir ouvert un département consacré à la vente des propriétés viticoles, Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate annonce l’ouverture d’un pôle immobilier dédié à la vente de programmes neufs. Il permettra de répondre aux attentes de sa clientèle internationale à la recherche de biens neufs et ouvrira aussi de belles opportunités d’acquisition face à la baisse de biens à la vente, notamment dans le secteur de l’immobilier de prestige.

« Notre souhait est avant tout de multiplier les opportunités d’acquérir un pied-à-terre sur la Côte d’Azur, dans les stations balnéaires ou de montagne, mais aussi dans les grandes villes de l’hexagone. Beaucoup sont de nationalité étrangère et notre mission est d’accompagner leurs projets avec une sélection des plus beaux biens. Parmi eux, certains programmes neufs d’exception répondent à tous les critères recherchés par notre clientèle internationale », souligne Michaël Zingraf, président et fondateur de l’enseigne au double triangle.

Des programmes immobiliers qui correspondent aux souhaits de la clientèle du Groupe

A Nice, Cannes, dans la baie de Saint-Tropez, à Biarritz ou Deauville ou Eze, mais aussi à Lyon, Paris et Marseille notamment, le réseau Michaël Zingraf sélectionne les nouveaux programmes immobiliers en phase avec les attentes de sa clientèle. Des destinations comme Maurice comporte une offre particulièrement riche et qualitative en programmes neufs. Le Groupe travaille en amont avec les promoteurs en réalisant des études de marché. « Notre expertise sur l’immobilier de luxe nous permet de définir les prix de sortie potentiels de ces produits, ceci afin de vérifier la viabilité des projets », explique Jean-Claude Annaert.

Les plus belles propriétés en VEFA comme les duplex, les appartements en dernier étage, les logements bénéficiant non seulement d’une vue mer mais d’une piscine ou autres prestations de grand standing sont très recherchés par notre clientèle Française et étrangère. Ces biens peuvent démarrer à des prix allant de 1 à 3 millions d’euros, sur les localisations recherchées ou en devenir, comme aux abords de Nice ou de Cannes ou dans l’Ouest parisien.

Développer cette offre au sein du réseau : la mission de Benjamin Boulanger

Au sein de ce pôle, le groupe a recruté Benjamin Boulanger, un expert de la promotion immobilière. « En tant que directeur commercial, mon rôle est, dit-il, de développer cette offre au sein de notre réseau, dans les localisations stratégiques où nos agences sont implantées. Les programmes et les biens neufs que nous avons sélectionnés sont ensuite proposés à notre clientèle. Je forme, coordonne nos équipes sur le terrain et partage mon expertise sur les spécificités et les atouts de ces produits afin de mieux les vendre.»

« Fort de son expertise sur l’immobilier de prestige, le groupe est en train de nouer des partenariats avec des promoteurs nationaux et locaux », ajoute Jean-Claude Annaert, directeur général de l’enseigne.

Acheter en VEFA : de nombreux acquéreurs y pensent

L’acquisition en VEFA comporte de nombreux avantages. L’achat sur plan permet d’accéder à une personnalisation exclusive des futurs logements au niveau des matériaux et des finitions. La construction répond aux dernières normes techniques et environnementales, assurant de bénéficier d’un confort optimal, notamment en matière d’isolation thermique et acoustique.

Les frais de notaire sont réduits (entre 2 et 3 % dans le neuf contre 7 à 8 % dans l’ancien) et une exonération de la taxe foncière pendant 2 ans est possible sous conditions. Enfin, la construction bénéficie d’une garantie biennale, décennale, d’une garantie de parfait achèvement ainsi qu’une assurance dommages-ouvrages, autant de dispositions limitant les mauvaises surprises et rassurant les futurs acheteurs.

Quelques programmes neufs à la vente

Résidence avec piscine à Eze

A Eze, T4 de 98 m² avec vue mer panoramique. Livraison 3e trimestre 2023. Son prix ? 1 130 000 euros.

Villa à Mandelieu

A Mandelieu, villa T4 de 120m² avec vue panoramique sur la mer et les Iles de Lérins et une piscine sur le toit. Son prix ? 1 150 000 euros. Livraison 1er trimestre 2025.

Appartement à Paris 15e

T5 de 118 m² en Duplex à Paris 15e à Vaugirard bénéficiant d’une terrasses de 42m² au dernier étage. Livraison 4e trimestre 2024. son prix ? 1 994 000 euros.