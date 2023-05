Pros de l’immo : Dans un marché tendu, la photo doit être impeccable pour faire rêver les acheteurs

L’immobilier, à l’instar d’autres secteurs d’activité comme le retail ou le tourisme, doit miser sur l’image pour transformer les prospects en clients. Pour attirer l’attention, faire bonne impression, donner des gages de sérieux, une annonce immobilière doit être illustrée de photos. Et gare aux photos ratées qui font fuir les Internautes habitués depuis 10 ans à des images de qualité !



Qu’est-ce qu’une photo immobilière réussie ?

Si certains agents immobiliers se sont essayés à la photo, ils ont vite renoncé, comprenant que photographe était bien un métier requérant techniques, expérience et savoir-faire.

Et même si les smartphones sont équipés d’appareils photos de plus en plus performants, les volumes et la luminosité d’un bien restent largement sous exploités lorsqu’ils sont appréhendés par un photographe amateur.

Pour réussir une photographie immobilière, il faut :

Choisir les bons angles de prises de vue pour raconter l’histoire du bien sans tout dévoiler.

Disposer d’un objectif grand angle pour valoriser les espaces sans les déformer.

Utiliser la technique du bracketing pour éviter les contre jours.

Avoir des connaissances en post-production pour représenter fidèlement l’atmosphère du bien.

Une photo réussie, c’est 18 fois plus de consultations

Si tous ces ingrédients sont réunis, la présence de photos professionnelles sur une annonce garantit 18 fois plus de consultations que si l’image est de moindre qualité voire absente, 3 fois plus de visites du bien et 2 fois moins de temps pour conclure les ventes

30 000 shootings immobiliers par an

Aujourd’hui, avec ses 3 500 photographes professionnels partenaires, Myphotoagency accompagne la quasi-totalité des réseaux immobiliers intégrés comme Foncia, Nexity, Square Habitat, Citya, Sergic.. Plusieurs agences immobilières en ligne (Masteos, Homky ou encore Book & Pay) confient également leurs shootings à l’agence qui réalise plus de 30 000 reportages chaque année partout en France.

“Nous travaillons avec Myphotoagency depuis 7 ans. On partage les mêmes valeurs. Celles de la prestation de service et celles de la famille, indispensables dans la cohésion entre nos équipes. Ce qui est crucial pour moi chez Myphotoagency, c’est l’agilité qui existe aussi bien entre nous au national qu’entre les photographes et les commerciaux à l’échelle locale”, déclare Jordan Frarier, Président Transaction France chez Foncia.

La visite virtuelle pour une immersion totale

Depuis le Covid, les reportages photos sont accompagnés, dans 80% des cas, des visites virtuelles 360° permettant de découvrir les biens à distance comme si l’on y était. Grâce à la technologie Matterport particulièrement immersive, les leads sont plus qualifiés ce qui représente un gain de temps considérable aussi bien pour les acquéreurs que les agents immobiliers.

“ Lorsque nous avons commencé à réaliser des shootings immobiliers il y a 7 ans, l’enjeu pour les agents immobiliers était de rentrer des mandats. Aujourd’hui, l’attention est portée sur les acheteurs qui, dans un contexte économique défavorable, sont de moins en moins nombreux à pouvoir financer leur rêve de propriété. Pour permettre aux annonces immobilières de nos clients de se démarquer, nous misons sur la réactivité et la qualité. Nous nous engageons ainsi à mobiliser nos photographes partenaires sous 24h et sommes en capacité de réaliser des photos, des visites virtuelles, des vidéos et même des survols par drone pour des biens premium. Notre mode opératoire est industrialisé et notre approche de chaque mandat personnalisée”, précise Dan Kleczewski, co-fondateur de Myphotoagency.