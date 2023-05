Signature électronique : un incontournable du monde de l’immobilier

La signature électronique ne manque pas d’atouts pour les professionnels de l’immobilier et pour leurs clients. On vous explique pourquoi.

Faire gagner du temps aux professionnels, agents immobiliers notaires. Eviter des déplacements chronophages aux acquéreurs, aux vendeurs et aux négociateurs immobiliers. Fluidifier la transaction immobilière tout en assurant une sécurité juridique imparable. Associer modernité, efficacité et respect de l’environnement. La signature électronique ne manque pas d’atouts pour les professionnels de l’immobilier et pour leurs clients. On vous explique pourquoi.

La signature électronique plébiscitée par les professionnels de l’immobilier

Dans l’industrie de l’immobilier, où chaque détail compte et où l’efficacité est primordiale, la signature électronique est devenue une technologie indispensable. Cette réalité est d’ailleurs confirmée par l’adoption grandissante de solutions comme YouSign largement utilisées par les professionnels de l’immobilier.

Pour agents immobiliers comme pour les notaires, la signature électronique accélère considérablement le processus de transaction. Plus besoin d’attendre les signatures manuscrites, les contrats peuvent être signés à distance en quelques clics.

Cela réduit non seulement les délais de traitement, mais permet aussi d’éviter des déplacements souvent inutiles.

Sécurité et traçabilité, atouts majeurs de la signature électronique

La signature électronique offre une traçabilité précise des documents signés, facilitant ainsi la gestion et le suivi des transactions. Elle est également synonyme de sécurité renforcée.

Les documents signés électroniquement, bénéficient en effet d’un niveau de sécurité supérieur à celui des documents papiers. Grâce à l’horodatage et à l’identification unique du signataire, il est presque impossible de contester une signature électronique, contrairement à une signature manuscrite.

Une simplicité d’utilisation pour les clients

En évitant les rendez-vous superflus, la signature électronique simplifie également la vie des clients. Les acquéreurs comme les vendeurs peuvent signer les documents nécessaires où qu’ils soient, quand ils le souhaitent, sans se soucier des horaires d’ouverture des agences immobilières. En outre, la possibilité de signer à distance est particulièrement utile pour les clients qui résident loin de l’agence immobilière ou même à l’étranger. Ce gain de temps précieux permet aux clients se concentrer sur l’essentiel : la réalisation de leur projet immobilier.

La signature électronique, c’est bon pour la planète

La dématérialisation de la signature contribue aussi à réduire l’utilisation du papier et à échapper à l’accumulation de documents encombrants. Sachez que l’impression d’un compromis de vente et de ses annexes peut atteindre jusqu’à 1 100 pages !

De plus, en limitant les déplacements pour la signature des contrats, elle participe à la diminution de l’émission de gaz à effet de serre. Cet aspect environnemental est loin d’être négligeable à l’heure où la protection de notre planète est une préoccupation sociétale majeure.

Une mise en œuvre qui nécessite une certaine préparation

Il faut cependant noter que la mise en œuvre de la signature électronique nécessite une certaine préparation et une certaine expertise. Les professionnels de l’immobilier doivent s’assurer que leur solution de signature électronique, comme YouSign ou Modelo, est conforme à la réglementation en vigueur et que leur personnel est correctement formé à son utilisation. Il s’agit d’un investissement en temps et en ressources qui doit être anticipé, mais qui s’avère rapidement rentable au vu des nombreux bénéfices qu’apporte la signature électronique.

