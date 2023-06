Cédric Lavaud est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le président du Fichier AMEPI, présente sa vision du marché immobilier et insiste sur la nécessité pour les professionnels de l’immobilier de travailler ensemble. A fortiori dans un contexte de crise.

Pour Cédric Lavaud, la situation actuelle sur le marché est complexe. Il faut trouver des solutions. « Nous sommes aujourd’hui dans une sorte de tunnel, avec une demande qui ne cesse et ne cessera de croître et une offre qui se restreint. » L’urbanisme en effet se resserre et se reconstruit sur les villes, les performances énergétiques exigée sort les biens de la location et de la vente. Et la hausse des taux n’arrange pas les choses.

Le fichier AMEPI génère 47 000 € de chiffre d’affaires additionnel pour 1000 € de cotisation

Le Fichier AMEPI est une opportunité pour les agents immobiliers dans un contexte compliqué. Partager les mandats exclusifs permet d’offrir aux vendeurs une chance supplémentaire de vendre vite et bien leur logement et aux acquéreurs d’avoir accès une offre élargie de biens. Son efficacité n’est plus à prouver : le fichier AMEPI génère 47 000 € de chiffre d’affaires additionnel pour une cotisation de 1000 euros.

L’union fait la force

D’ailleurs, de nombreux professionnels ont compris que l’union fait la force, que c’est le moment de se serrer les coudes et de créer des synergies pour avancer ensemble « 1 nouvel adhérent par jour rejoint le Fichier AMEPI depuis le 1er janvier 2023« , se félicite Cédric Lavaud.

Et de conclure : « Personnellement, je crois beaucoup au collectif, au partage. J’ai choisi le logement parce que la 1ère fonction du logement est une fonction sociale. Laurent Vimont, l’ancien président de Century 21 France, le disait toujours : c’est le plus beau métier du monde après sage-femme. Cette vision humaniste et collective du métier est indispensable car c’est gagnant-gagnant.«