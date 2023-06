Immobilier : Century 21 vous aide à organiser la Fête des Voisins

Durant tout le mois de juin, les 958 agences du réseau Century 21 vont inciter et aider les habitants à organiser des Fêtes de Voisins dans leur immeuble ou leur quartier.

Attentives au « bien vivre ensemble », les 958 agences du réseau Century 21 France veulent s’impliquer davantage dans la ville. La Fête des Voisins est une merveilleuse occasion de resserrer les liens entre habitants autour de moments sympathiques et conviviaux.

Favoriser l’entente de bon voisinage

Durant tout le mois de juin et partout en France, les 7830 collaborateurs du réseau vont inciter et aider les habitants à organiser des Fêtes de Voisins dans leur immeuble ou leur quartier. L’objectif est simple : tisser du lien social, favoriser l’entente de bon voisinage, apporter sourire et bonne humeur en toute simplicité !

Poussez la porte d’une agence Century 21 pour recevoir aide et conseils

Dans cette perspective, les agences Century 21 invitent les habitants qui le désirent à pousser la porte de l’agence la plus proche de chez eux afin de les aider à organiser leur Fête des Voisins !

Pour que ces fêtes réunissent le plus grand nombre, à l’occasion de leurs visites dans vos quartiers, les négociateurs remettront affiches et dépliants informatifs.