Paris : La mairie promet 300 hectares de nouveaux espaces verts dans le cadre du plan d’urbanisme

La mairie de Paris, dirigée par la socialiste Anne Hidalgo, promet 300 hectares d’espaces verts supplémentaires accessibles au public avec son futur plan local d’urbanisme (PLU), censé protéger « définitivement » une partie de ces espaces et obliger les projets immobiliers à des compensations.

Pour arriver à la norme de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 10m2 d’espaces verts par habitant, la municipalité va « aller chercher 300 hectares d’espaces verts en création ou en ouverture », c’est-à-dire déjà existants mais pas encore accessibles au public, a affirmé l’adjoint à la végétalisation Christophe Najdovski mercredi soir lors d’une présentation à l’Hôtel de Ville.

Et dans ce total, la mairie veut créer « 55 hectares de nouveaux parcs dans le diffus (le bâti existant) et les nouvelles zones d’aménagement« , a expliqué l’adjoint à l’urbanisme Emmanuel Grégoire jeudi lors d’un point presse sur une place nouvellement végétalisée du XIIe arrondissement.

L’exécutif de gauche prévoit notamment de créer « un grand parc de plus de 25 hectares » entre les portes de La Villette et de La Chapelle, dans le nord-est parisien.

Emmanuel Grégoire compte aussi dans ce total « 70 hectares d’espaces publics » et « 40 hectares de parcelles privées », comme les parkings de résidences, qui seront « debitumés » et végétalisés.

Il intègre aussi, alors qu’une partie est déjà accessible au public, « 90 hectares d’espaces verts protégés (EVP) » qui seront « définitivement protégés de la destruction », alors que le PLU actuel « permettait de construire sur un EVP ».

Pour le premier adjoint, « l’objectif est ouvrir tout ça dans les dix ans« .

Le futur PLU parisien, qui doit être adopté une première fois le 5 juin par le Conseil de Paris, pour une adoption définitive entre 2024 et 2025, prévoit également une règle de compensation de pleine terre graduelle pour tout projet immobilier supérieur à 150m2.

170.000 arbres plantés d’ici 2026

Les deux adjoints ont aussi fait le point sur la promesse d’Anne Hidalgo de planter 170.000 arbres d’ici 2026, un objectif quantitatif fustigé par ses opposants.

Avec plus de 25.000 arbres plantés l’hiver dernier, « jamais, depuis Haussmann (au XIXe siècle, ndlr), on a autant planté dans Paris« , a affirmé M. Najdovski. Avec 63.500 arbres plantés à mi-mandat, « plus du tiers de cet objectif aura été atteint« , souligne la mairie.

Parmi les arbres plantés ces six derniers mois, 800 l’ont été dans les rues de Paris, la grande majorité étant intégrés aux talus du périphérique (11.500) ou aux bois de Vincennes et de Boulogne (7.300).