Crise de l’immobilier : Le prêt subventionné, grand absent des conclusions du CNR Logement

Laurent Permasse, Président du Directoire de SOFIAP, déplore que le le prêt subventionné, qui résout pourtant les difficultés d’accès à la propriété et aux crédits immobiliers, soit LE grand absent des conclusions du CNR Logement.

A quoi bon augmenter la construction de logements, comme le préconise le CNR, si ce dernier ne propose aucune solution pour faciliter l’accession au crédit immobilier ? Quant au PTZ prolongé, rappelons qu’il est soumis à condition de revenus et de localisation du bien visé.

Avec + 6 % de prêts subventionnés accordés sur les 5 premiers mois de 2023 par rapport à 2022, le prêt subventionné SOFIAP ne suit pas la courbe baissière de l’accès au crédit immobilier. Preuve que ce dispositif séduit, il apporte une facilité d’accès à la propriété, notamment chez les jeunes salariés.

Une économie pour le salarié et une capacité d’achat augmentée

« Prenons l’exemple d’un projet d’achat immobilier de 200 000 € comprenant un prêt subventionné de 100 000 €, explique Laurent Permasse, Président du Directoire de SOFIAP (Société Financière pour l’Accession à la Propriété), à l’initiative du prêt immobilier subventionné en partie par l’employeur auprès des agents publics et des salariés de grandes entreprises. Avec une prise en charge par l’employeur de 1% du taux d’intérêt du prêt immobilier, le salarié économise plus de 13 000 € sur le coût global de son crédit. » Le salarié peut ainsi prétendre à une capacité d’emprunt plus importante ou bien réduire ses mensualités. Le prêt subventionné par l’entreprise lui facilite ainsi l’obtention de son prêt.

« Les conditions d’accès au prêt subventionné sont totalement personnalisables par l’entreprise et coconstruites avec SOFIAP. Pour en bénéficier, il faut simplement être salarié d’une des entreprises signataires à la convention SOFIAP », reprend Laurent Permasse.

SOFIAP se distingue des banques de détail par sa capacité à co-construire avec les employeurs et les partenaires sociaux, cette mesure qui contribue, à la fois, aux enjeux de l’entreprise (rétention des collaborateurs, mobilité géographique ou fonctionnelle, …) et aux engagements RSE (inclusion, pouvoir d’achat, droit au logement pour tous…).

En effet, ce dispositif d’aide au logement est une solution en réponse aux engagements sociaux des entreprises, notamment celles qui sont soucieuses d’un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle. Le confort du logement facilite la pratique du télétravail. De plus, devenir propriétaire est un élément fort d’inclusion, de société et de préparation à la retraite.

Une demande plus forte d’aide au logement par les salariés

« On constate une hausse de + 6% de prêts subventionnés SOFIAP en ce début d’année par rapport à 2022. Malgré une baisse d’activité du marché de l’immobilier, il est clair que ce nouvel avantage social a un intérêt grandissant et offre ainsi une véritable solution pour les jeunes salariés ou fonctionnaires désireux d’accéder à la propriété», poursuit Laurent Permasse.

Auparavant destiné à des acteurs de la fonction publique, SOFIAP a ouvert ce dispositif aux entreprises du secteur privé en lançant un appel à candidature fin décembre 2022 aux entreprises désireuses d’aider leurs collaborateurs à devenir propriétaire de leur logement. Déjà plus d’une trentaine d’entreprises ont été sélectionnées et proposent cette mesure à leurs collaborateurs. (PAPREC, SAGE, SAFRAN Power Unit, EDF, ENGIE ainsi que des PME).

SOFIAP, dans le cadre d’une mesure d’urgence, souhaite relancer un appel à candidature auprès de nouvelles entreprises spécifique pour favoriser l’accession à la propriété des jeunes