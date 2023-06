« Crise de l’immobilier : l’État déclare la guerre aux agents immobiliers », Stéphane Fritz

Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage.

L’autorité de la concurrence veut assouplir et de clarifier la loi Hoguet

L’autorité de la concurrence vient de rendre son rapport sur le fonctionnement du marché français de l’entremise immobilière : elle y préconise « d’assouplir et de clarifier » la loi Hoguet, qui réglemente les activités de transaction immobilière. Je rappelle, à toutes fins utiles, qu’elle protège le consommateur et oblige le professionnel.

En clair : l’État déclare la guerre aux agents immobiliers détenteurs d’une carte de transaction.

Celles et ceux qui s’interrogeaient sur la considération du Gouvernement pour les professionnels du logement après le sabordage du CNR ont désormais la réponse : circulez, il n’y a rien à voir !

L’autorité de la concurrence, animée par un dogme perceptible dans les lignes de son rapport, a juste oublié de tenir compte de l’avis d’UN acteur dans son analyse : le particulier ! Le seul qui compte. Celui qui met entre nos mains ses projets de vie les plus importants et les plus engageants financièrement et émotionnellement.

L’Etat dénigre la profession d’agent immobilier

Les Français méritent des professionnels formés, en capacité de leur donner des conseils sur le plan juridique, financier, commercial, en matière de déménagement, d’assurances, de fiscalité et sur l’enjeu le plus impactant pour les 30 prochaines années : la rénovation énergétique des logements !

Le dénigrement dont les pouvoirs publics font preuve pour la profession d’agent immobilier est d’abord et avant tout un dénigrement pour l’importance du logement dans la vie des Français. Cela montre aussi une parfaite méconnaissance de l’intermédiation en immobilier.

Protéger le consommateur ? Je dis oui.

Proposer des services d’accompagnement sur-mesure ? Je dis oui.

Innover en s’appuyant sur les outils numériques pour améliorer nos services? Encore oui.

Et je mets quiconque au défi de trouver un agent immobilier en réseau ou indépendant qui dirait le contraire.

La relation de confiance et la qualité de service : les valeurs qui animent les agents immobiliers

Nous continuerons d’agir au quotidien pour accompagner les propriétaires, les acquéreurs et les locataires dans ce qui nous importe le plus : la relation de confiance et la qualité de service.

Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort.