Après avoir occupé notamment des fonctions de direction au sein du groupe Lagardère et dirigé son entreprise de transaction immobilière Homelyoo, Delphine Herman mettra désormais ses compétences au service de l’un des leaders de la franchise immobilière en France, auprès de Thibaut Welsch, directeur général des opérations et Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

« L’arrivée de Delphine dans l’équipe marque notre volonté d’accentuer d’une part la stratégie de développement des relations publiques et institutionnelles qui soutiennent le projet d’entreprise, et d’autre part les relations avec les médias nationaux et régionaux. En interne, son expérience et ses compétences solides en transaction, formation, expérience client ainsi que sa culture business

constitueront un soutien important pour le déploiement des projets stratégiques», précise Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Delphine Herman devient ainsi la directrice relations extérieures et projets transverses d’une enseigne forte de 4000 collaborateurs et 550 agences immoblières, répartis sur l’ensemble du territoire et dans les DROM COM. Elle intègre ainsi le comité de direction de Guy Hoquet l’Immobilier.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Guy Hoquet, avec l’ambition d’accentuer l’impact de l’entreprise et élever l’immobilier dans la société. Les affaires publiques et les relations médias constituent un terrain d’action incroyablement vaste et motivant pour faire vivre et avancer ce projet. Je suis aussi très heureuse de pouvoir accompagner les équipes du siège sur les sujets transverses », conclut Delphine Herman, directrice relations extérieures et projets transverses de Guy Hoquet l’Immobilier.

Delphine Herman, 46 ans, est diplômée de KEDGE. Elle a débuté sa carrière dans l’univers des médias chez Clear Channel, puis Lagardère, au sein de laquelle, pendant 15 ans, elle occupe des postes de chef de groupe puis de directrice marketing. Elle opère ensuite un virage professionnel : fondatrice d’Homelyoo en 2015, entreprise de chasse immobilière, où durant 8 ans, elle explore tous les enjeux

d’une structure de transaction immobilière en termes de business, de recrutement, de partenariats, de communication et d’influence.